Діти – не "погані або хороші": Санта Клаус з проханням звернувся до батьків

Санта Клаус закликав батьків бути уважними і обережними з психоемоційним станом дітей. Він визнав, що помилявся, і більше не ділитиме їх на "хороших" і "поганих".

Різдвяний відеоролик випустила Асамблея психологів, намагаючись привернути увагу до ментальних проблем, які в половині випадків виявляють до чотирнадцяти років, пише Моя Школа OBOZREVATEL з посиланням на Освіторія (щоб переглянути відео, доскрольте до кінця сторінки).

"Здається, я все робив неправильно. Поганий або хороший?…Чи можна судити їх без контексту і повного розуміння ситуації, без ступеня в області психології?… Може, вони просто "схвильовані або хороші"? чи "Такі, що-відчувають-себе-некомфортно або хороші"? І хто має право їх звинувачувати?", – наголосив Санта-Клаус у ролику.

Цілком можливо, що дитина потребує допомоги та підтримки, особливо під час свят. Тому Санта Клаус закликав "шукати ознаки, а не ярлики".

Як повідомляв OBOZREVATEL, у дитсадку Маріуполя на Миколая вихователька поставила дітям під подушку різки.

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