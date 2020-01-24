"Діти на уроки біжать": вчитель з Хмельницького кардинального змінив підхід до навчання

Вчитель трудового навчання школи №5 в Хмельницькому Володимир Журбіцький вирішив навчати учнів за американською методикою VTS (Visual Thinking Strategies), чим викликав зацікавлення в дітей.

Як розповів педагог виданню "ПоділляNEWS", уроки трудового навчання відбуваються парою. У першій половині занять діти можуть, наприклад, креслити. Після перерви – виготовляти вироби. Всі матеріали для поробок вчитель купує сам, пише Моя Школа OBOZREVATEL.

"Особливість її у тому, що дитина має створити образ. Шаблон один, а фігурки всі різні. Кожен учень робить виріб відповідно до свого характеру і свого бачення. Діти на ці уроки біжать, чіпляються за штани. Тому що у них все виходить і вони цим пишаються", – розповів Журбіцький.

За словами вчителя, бюджетні кошти для оновлення майстерні трудового навчання не надходили від початку 90-тих років. Така байдужість на рівні держави до уроків трудового навчання демотивує вчителя.

Журбіцький планує втілити новацію – кожна дитина може обрати з-поміж кількох десятків модулів та реалізувати свій проєкт. Проте на практиці це організувати фактично неможливо. Серед модулів може бути і дизайн, і гончарство, і вирощування квітів. Але –лише у теорії.

"МОН іде за принципом: чули дзвін, але не знаємо, звідки він. Для того, щоб все це працювало, потрібне, передусім, забезпечення. Для великої кількості модулів потрібне розмаїття інструментів. Я виплутуюся із ситуації інакше: у мене один модуль, але велика кількість модифікацій", – каже Володимир Журбіцький.

вчитель з Хмельницького кардинального змінив підхід до навчання podillyanews.com

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше розповідалось, що в Україні можуть залишитися без роботи 70 тисяч вчителів.

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