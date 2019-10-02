"Діти були всередині!" У дитсадку на Закарпатті обвалилась стеля

У селі Пушкіно (Закарпатська область) в дитячому садку шматок бетонної стелі впав просто на столики для занять.

Інцидент трапився в травні 2019 року. Дітлахів у кімнаті тоді не було, бо вони якраз пішли на обідній сон, йдеться в сюжеті місцевого телеканалу "Sirius" (щоб переглянути відео, доскрольте до кінця сторінки).

Минуло майже пів року, а стеля досі в зруйнованому стані. Також аварійною стала стеля й спальної кімнати.

Батьки бояться відпускати дітей в садочок, однак майже всі йдуть на роботу і не мають іншого виходу. Найближчий дошкільний заклад знаходиться в шести кілометрах від села.

"Ми можемо купити щось для дитячого комфорту, але ремонти робити ми не під силу і не повинні", – розповіла мама дошкільняти Наталія Кут.

З проханням відремонтувати будівлю, яка була зведена в середині минулого століття, адміністрація закладу зверталась в район неодноразово. Чиновники відповіли, що клопотання взяли до уваги, проте досі ніякі заходи не вживають.

За кошти районної влади частково зроблений ремонт садочка і наполовину перекритий дах, однак до стелі справа так і не дійшла.

Стеля в дитсадку Скріншот відео

Стеля в дитсадку Скріншот відео

Як повідомляв OBOZREVATEL, у російській школі вчителі змусили дітей білити стелі.

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