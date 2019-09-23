"Діти могли отруїтися": гімназія Києва потрапила в скандал через їдальню

У гімназії "Київська Русь" міста Києва, де нещодавно батьки скаржились на приготування страв, призупинено харчування школярів.

Як повідомляє Головне управління Держпродспоживслужби у Києві, умови приготування і харчі ТОВ "Понтем. УА", яке надає послуги з організації шкільного харчування в гімназії, створювали загрозу життю та здоров’ю людей.

Встановлено, що їжа, якою годували дітей, за мікробіологічними показниками не відповідала вимогам Державних санітарних правил і норм. Змив з виделки та змив з полиці для чистого посуду також не відповідали певним нормам.

За результатами проведеного інспектування, було прийнято рішення про тимчасове припинення виробництва та обігу харчових продуктів підприємством "Понтем. УА". Компанія буде притягнута до відповідальності за порушення законодавства.

Київській міській держадміністрації було надано пропозиції терміново знайти альтернативне джерело харчування в гімназії "Київська Русь".

Їжа, яку подавали дітям на сніданок в гімназії Facebook Александр Крикунов

Як повідомляв OBOZREVATEL, з'явилися нюанси про харчування дітей в школах Києва.

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