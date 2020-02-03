Діти ловлять їх руками: у Луцьку школа потрапила в скандал через мишей

Школа №3 міста Луцька потрапила в скандал, тому що в навчальному закладі завелися миші.

Як йдеться в сюжеті місцевого ТРК "Аверс", гризуни навіть залізають школярам у портфелі. А діти ловлять їх руками і викидають у вікно, пише Моя Школа OBOZREVATEL (щоб переглянути відео, доскрольте до кінця сторінки).

Миша на уроці в одному з класів школи №3 міста Луцька Скріншот

Миша залізла в портфель учню Скріншот

У соцмережах учні активно поширюють знятих на відео мишей, які бігають кабінетами. Діти також зазначали, що через "нових жителів" часто зриваються уроки.

Директор школи Віктор Савчук заявив, що всіх гризунів вже виловили. Проте йдеться тільки про тих, яких бачили на уроках у школярів. Повної дератизації приміщень поки ніхто не збираються робити.

"Без мишей цьогоріч неможливо, адже 2020 рік, відповідно до східного гороскопу, – рік миші. Зрозуміло, що це все жарти. Коли виявили цю ситуацію, то виловили їх", – зазначив директор.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в підвалі школи Кривого Рогу заживо замурували котів.

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