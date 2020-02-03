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Діти ловлять їх руками: у Луцьку школа потрапила в скандал через мишей

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Школа №3 міста Луцька потрапила в скандал, тому що в навчальному закладі завелися миші.

Як йдеться в сюжеті місцевого ТРК "Аверс", гризуни навіть залізають школярам у портфелі. А діти ловлять їх руками і викидають у вікно, пише Моя Школа OBOZREVATEL (щоб переглянути відео, доскрольте до кінця сторінки).

Миша на уроці в одному з класів школи №3 міста Луцька

Миша на уроці в одному з класів школи №3 міста Луцька

Скріншот

Миша залізла в портфель учню

Миша залізла в портфель учню

Скріншот

У соцмережах учні активно поширюють знятих на відео мишей, які бігають кабінетами. Діти також зазначали, що через "нових жителів" часто зриваються уроки.

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Директор школи Віктор Савчук заявив, що всіх гризунів вже виловили. Проте йдеться тільки про тих, яких бачили на уроках у школярів. Повної дератизації приміщень поки ніхто не збираються робити.

"Без мишей цьогоріч неможливо, адже 2020 рік, відповідно до східного гороскопу, – рік миші. Зрозуміло, що це все жарти. Коли виявили цю ситуацію, то виловили їх", – зазначив директор.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в підвалі школи Кривого Рогу заживо замурували котів.

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Автор
Ольга Веркалець Ольга Веркалець
Тема
Інциденти в школах
Місце
Україна Луцьк
Теги
Волинь скандал в школе конфлікт в школі
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