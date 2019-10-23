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"Діти хочуть нормально харчуватися!" У мережі показали жахливі фото їжі в школі Києва

1.4т Читати матеріал російською

У Києві батьки забили на сполох, тому що в їдальні школи №332 Дарницького району, яка була місяць закрита через антисанітарію, кухарі знову почали неякісно годувати дітей.

Знімки їжі, яку відмовлялися їсти школярі, розмістив батько учениці навчального закладу Олександр Крикунов у Facebook-групі "БАТЬКИ SOS". За його словами, місяць тому в їдальні виявили кишкову паличку і стафілокок (щоб переглянути фото, доскрольте до кінця сторінки).

"У міста немає системи контролю над постачальниками послуг, немає системи реагування на порушення, немає порядку заміни недобросовісного постачальника на іншу організацію. Діти хочуть нормально харчуватися в усьому місті. І не через рік, а зараз", – наголосив Крикунов.

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Чоловік зазначив, що винним в цій ситуації є районне управління освіти, яке уклало договір зі скандальною організацією "ПОНТЕМ.УА". Тільки голова районної держадміністрації може вплинути на начальника управління освіти, але він не звертає уваги на проблему з постачальником послуг.

"У них все добре, це у нас погано. А діти вередують", – додав Крикунов.

Також киянин попросив допомоги у міністра освіти Ганни Новосад, президента Володимира Зеленського, щоб вони розібрались з ситуацією, яка трапилась у Дарницькому районі.

Харчування в школі №332 міста Києва

Харчування в школі №332 міста Києва

Facebook Александр Крикунов

Харчування в школі №332 міста Києва

Харчування в школі №332 міста Києва

Facebook Александр Крикунов

Харчування в школі №332 міста Києва

Харчування в школі №332 міста Києва

Facebook Александр Крикунов

У мережі показали жахливі фото їжі в школі Києва

Скріншот

У мережі показали жахливі фото їжі в школі Києва

Скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Києві забили на сполох через небезпечні продукти для дітей, які продають в шкільному буфеті.

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Тема
Інциденти в школах
Місце
Україна Київ
Тег
скандал в школе
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Северо-Запад Эдуард
Северо-Запад Эдуард
це эвропа!
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Ну и бардак. И это в столице! А в провинции тогда что? Родителям надо перестать платить за это "питание" и давать детям еду с собой
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