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Діти будуть мерзнути? У Кропивницькому розікрали гроші на опалення шкіл

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У Кропивницькому підрядна організація привласнила понад 240 тисяч гривень бюджетних коштів, виділених на закупівлю природного газу для опалення закладів освіти міста.

Як розповіли в пресслужбі обласної прокуратури, директору організації повідомили про підозру, пише Моя Школа OBOZREVATEL.

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"За версією слідства підозрювана, включила до акту приймання-передачі завищену вартість за спожитий Управлінням освіти міської ради міста Кропивницького природний газ, таким чином привласнивши кошти місцевого бюджету у розмірі 241 тисячі грн", – йдеться в повідомленні.

У рамках досудового розслідування встановлено достатність доказів для підозри службової особи у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 Кримінального кодексу України.

У Кропивницькому розікрали гроші на опалення шкіл

У Кропивницькому розікрали гроші на опалення шкіл

Як повідомляв OBOZREVATEL, університети США потрапили в скандал, тому що отримували гроші й подарунки з Росії.

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Автор
Ольга Веркалець Ольга Веркалець
Теми
Боротьба з корупцією в Україні школа
Місце
Україна Кропивницький
Теги
школа корупція
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