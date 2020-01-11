Діти будуть мерзнути? У Кропивницькому розікрали гроші на опалення шкіл

У Кропивницькому підрядна організація привласнила понад 240 тисяч гривень бюджетних коштів, виділених на закупівлю природного газу для опалення закладів освіти міста.
Як розповіли в пресслужбі обласної прокуратури, директору організації повідомили про підозру, пише Моя Школа OBOZREVATEL.
"За версією слідства підозрювана, включила до акту приймання-передачі завищену вартість за спожитий Управлінням освіти міської ради міста Кропивницького природний газ, таким чином привласнивши кошти місцевого бюджету у розмірі 241 тисячі грн", – йдеться в повідомленні.
У рамках досудового розслідування встановлено достатність доказів для підозри службової особи у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 Кримінального кодексу України.
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Як повідомляв OBOZREVATEL, університети США потрапили в скандал, тому що отримували гроші й подарунки з Росії.
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