"Діти благали вимкнути фільм, а вона погрожувала": у Росії вчителька показала школярам жахи

В Омську (Російська Федерація) вчителька приватної школи "Діскавері" при "Багатопрофільний академії неперервної освіти" (Бано) Наталія Шемякіна змусила учнів 6-9 років дивитися фільм жахів "Лялька" замість мультфільму.

Про інцидент розповів батько однієї зі школярок Олександр Єршов у соцмережі "ВКонтакте". За його словами, діти просили вимкнути фільм або піти з перегляду. Але вчителька пригрозила, що інакше покарає їх і змусить читати протягом години, пише Lenta.ru (щоб переглянути відео, доскрольте до кінця сторінки).

"Крім того, Шемякіна нібито заборонила дітям розповідати про перегляд батькам, також погрожувала покаранням. Єршов розповів, що після фільму його дочці було страшно, вона не могла заснути і розповіла все мамі. За його словами, інші діти не сказали батькам про те, що трапилося", — йдеться у повідомленні.

Єршов опублікував ролик на YouTube, де вчителька стверджувала, що запитала, чи подобається дітям фільм. Більшість погодилися продовжити перегляд.

Вчителька Наталія Шемякіна Скріншот відео

"Якщо ви вважаєте, що ми якось зашкодили психіці ваших дітей, то ми щиро вибачаємось", — сказала Шемякіна.

Зазначається, що педагог дивилася фільм зі своєю дочкою в кінотеатрі, і їм сподобалось.

Фільм жахів Сиб.фм

Як повідомив керівник Бано Володимир Бем, діти в цей час мали йти на вулицю. Проте через грозу похід скасували. За його словами, педагог випадково увімкнула фільм і не була в курсі змісту. Вона побачила назву "Лялька" і подумала, що це підійде для дітей, пишуть РИА Новости.

"Коли дійшли до середини фільму, його вимкнули, дітям просто стало нецікаво. Тим більше там немає жодного кадру "жахливих жахів", — сказав Бем.

У результаті вчительці оголосили догану і позбавили її премії. Двоє батьків розірвали договір зі школою. При цьому, за його словами, в навчальному закладі немає дітей шести років — туди ходять учні від 8 до 14 років.

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