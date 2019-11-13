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"Дітей просто виживають!" У Києві поскаржилися на масові побори в дитсадку

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У дитячому садку №340 Голосіївського району міста Києва розгорівся скандал, тому що вихователі належно піклуються тільки про тих дітей, чиї батьки здають гроші на всі святкування.

Про масові побори у Facebook-групі "БАТЬКИ SOS" розповіла бабуся Яна Шипуленко, чия внучка ходить в дошкільний навчальний заклад. За її словами, якщо батьки не здають гроші, то діти ходять занедбані, додому навіть приходять іноді в піжамі (щоб переглянути скріншоти листування батьків у мережі, доскрольте до кінця сторінки).

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"Донька не має змоги платити, бо важко працює. Я пишу замість неї, бо в садку просто виживуть дитинку донечки, як того місяця вижили одного хлопчика, чия мама боролася за припинення цього безладу", – наголосила Шипуленко.

За словами жінки, в додатку Viber створили окремий чат тільки для батьків, які здають гроші. А хто проти давати кошти – потім розповідають вихователям, і ті знущаються над дітьми.

Листування батьків за вересень 2019 року

Листування батьків за вересень 2019 року

Facebook Яна Шипуленко

Листування батьків за вересень 2019 року

Листування батьків за вересень 2019 року

Facebook Яна Шипуленко

Листування батьків за вересень 2019 року

Листування батьків за вересень 2019 року

Facebook Яна Шипуленко

Листування батьків за вересень 2019 року

Листування батьків за вересень 2019 року

Facebook Яна Шипуленко

Гроші, які здавали батьки на привітання

Гроші, які здавали батьки на привітання

Facebook Яна Шипуленко

Користувачі соцмережі в коментарях під дописом ділилися своїми історіями про побори в дитсадку і порадили написати заяву в поліцію за вимагання грошей.

"Дітей просто виживають!" У Києві поскаржилися на масові побори в дитсадку

Скріншот коментарів

"Дітей просто виживають!" У Києві поскаржилися на масові побори в дитсадку

Скріншот коментарів

"Дітей просто виживають!" У Києві поскаржилися на масові побори в дитсадку

Скріншот коментарів

"Дітей просто виживають!" У Києві поскаржилися на масові побори в дитсадку

Скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, на Черкащині матері виставили ультиматум через побори у дитсадку.

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Автор
Оксана Воля Оксана Воля
Тема
дошкільний період
Місце
Україна Київ
Тег
дитячий садок
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