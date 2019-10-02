"Дітей не віддамо!" Батьки школярів на Херсонщині збунтувалися проти якісної освіти

Батьки школярів на Херсонщині виступили проти скорочення старших класів одразу в кількох навчальних закладах Нововоронцовського району.

Районні чиновники з 1 січня 2020 року планують перевести учнів навчатися до інших шкіл. Вчителі, сільські голови та батьки невдоволені подібною оптимізацією і погрожують перекрити трасу Мар’янське–Берислав біля пам'ятника кавуну, пише Новий день (щоб переглянути фото, доскрольте до кінця сторінки).

Зокрема 9-11 класи скоротять у Миролюбівській, Біляївській та Хрещенівській школах. На думку Миролюбівського сільського голови Олега Ярового, оптимізація НВК, який налічує 61 учня, призведе в недалекому майбутньому до знищення села.

"Дітям доведеться щодня вставати о шостій ранку. Та й ніхто тоді навчатися в старших класах не захоче. Учні просто будуть переходити до училищ і коледжів. Я сам у такому разі не віддам дитину до 10 чи 11 класу. Краще тоді вже до ПТУ", – додав Біляївський сільський голова Олександр Вансович.

Сільські голови Біляївки та Миролюбівки виступають проти оптимізації місцевих шкіл Новий день

"Якби всіх попередили завчасно, учні могли б піти не до 10 класу, а вступити до іншого закладу. Це все треба було робити не так кардинально, дати якийсь період, попередити завчасно й вчителів", – додала директорка Хрещенівської ЗОШ Оксана Квітка.

Хрещенівська школа Новий день

Начальниця відділу освіти, молоді та спорту Нововоронцовської РДА Тетяна Фоменко наголосила, що говорити про якісну освіту у Хрещенівці, Біляївці і Миролюбівці не варто. Жодна з тамтешніх шкіл не покращила якість знань за результатами ЗНО, не має переможців олімпіад та Малої академії наук.

Директор департаменту освіти, науки та молоді Херсонської ОДА Євген Криницький пояснив, що проблема подібних шкіл цього району може бути вирішена лише двома шляхами: оптимізацією, що якраз і пропонує керівництво відділу освіти РДА, або ж фінансуванням шкіл із бюджету сільських рад.

Жителі Миролюбівки обурені також тим, що школа не може самостійно використовувати невикористану освітню субвенцію, бо районні чиновники наполягають на облаштуванні внутрішнього шкільного туалету. Вони вважають, що за 200 тисяч гривень, які виділяють для цього, можна "все село забудувати туалетами".

Радниця міністра освіти Іванна Коберник на Facebook-сторінці пояснила, що в таких конфліктах демонструють позиції вчителів, батьків, чиновників, але не дітей. Учнів старших класів в цьому випадку використовують як ресурс для зручності дорослих

"Батьків і вчителів обурює вимога влади зробити у школі внутрішній туалет. Вони б воліли потратити ці гроші на зарплати вчителям. Подібне зараз відбувається по всій Україні. Не тому, що всі усвідомили необхідність переводити дітей у кращі школи. Був час, була можливість все спланувати і підготуватися. Але все робиться в останній момент – перед лицем втрати державної субвенції", – наголосила Коберник.

Дорога між Петрівкою і Хрещенівкою Новий день

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Запоріжжі батьки школярів влаштували гучний протест.

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