Директорка та завучка взяли в "заручники" гімназію в Києві: подробиці скандалу

У Києві в Печерській гімназії №75 директорка Галина Поварчук та завучка Алла Ратушна не поділили посаду та кабінет очільника школи.

Як йдеться в сюжеті ТСН, новопризначена керівниця щодня намагається потрапити на своє роботе місце, але її не пускає завучка, яка тимчасово виконувала обов'язки директора гімназії (щоб переглянути відео, доскрольте до кінця сторінки).

У 2017 році Галина Поварчук виграла конкурс на посаду директора. Проте попередня очільниця Оксана Бабина-Косенко в суді оскаржила своє звільнення, і суд поновив її на посаді. Після цього жінка пішла на лікарняний і призначила виконувачку обов'язків Ратушну.

У листопаді 2019 року Апеляційний суд визнав поновлення Бабини-Косенко незаконним. Тому Поварчук поновили наказом на роботі до 30 червня 2020 року. Але директорка не може спокійно працювати, тому що їй погрожують, і вона боїться за своє життя.

Часто в гімназії №75 ставалися сутички на очах у дітей Скріншот

Ратушна повністю ігнорує очільницю школи. Свою позицію пояснює тим, що призначення нової директорки відбулось без проведення конкурсу, а наказ освітнього управління називає незаконним. Через загострення конфлікту учні можуть залишитися без атестатів, а викладачі – без зарплати.

Печерська гімназія № 75 Wikimapia

"Я вважаю, цю ситуацію, м’яко кажучи, не прийнятною, бо є закон, є рішення суду, є чинний керівник, який має працювати. За кілька днів вже треба замовляти свідоцтво 9 та 11 класам. Там має бути підпис легітимного директора гімназії, наразі це зробити не можливо", – пояснив освітній омбудсмен Сергій Горбачов.

Тому Київрада створила спеціальну робочу групу столичних депутатів, яка 30 січня має зібратися на перше засідання і знайти шляхи розв'язання проблеми.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше київська директорка школи вразила мережу рішенням заборонити побори.

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