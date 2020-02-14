Директорка школи на Черкащині суворо покарала школярів через Інстаграм

Директорка Золотоніської школи №2 Олена Вертипорох заборонила використовувати мобільні телефони в навчальному закладі, тому що одна з учениць під час уроку проводила пряму трансляцію в Instagram.

Вчительці інформатики Надії Граб, в якої на уроці трапився інцидент, винесли попередження. Проте жінка рішення вважає несправедливим, пише місцеве видання "Про Все".

Після скандалу директорка видала наказ, що учням заборонено використовувати мобільні телефони під час занять, а класні керівники навіть закупили спеціальні ящики для зберігання відібраних гаджетів.

"Ми повинні забороняти користуватися ґаджетами на уроках, але окрім усних зауважень ніяк не можемо вплинути на школярів. Ми ж не можемо їх забирати силоміць", – обурилася Граб.

Начальниця відділу освіти Золотоніської міської ради Ольга Строкань зазначила, що конфлікт між директоркою і вчителькою хочуть вирішити мирно. Проте, на її думку, у школі діти повинні отримувати знання, а не гратися в телефонах. Тому питання використання мобільних телефонів учнями під час уроків повинно бути вирішене на законодавчому рівні в Україні.

Директорка школи на Черкащині покарала школярів через Інстаграм Вголос

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше у Росії вчитель на камеру влаштував бійку з учнем, тому що останній завис в телефоні.

Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!