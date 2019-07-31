Директори шкіл в Україні отримають додаткову відпустку: що відомо

Директори українських шкіл мають право на 3 додаткові відпускні дні за ненормований робочий день.

Як пише Профспілка працівників освіти і науки, це передбачено частиною другою статті 8 Закону України "Про відпустки".

"Конкретна тривалість щорічної додаткової відпустки за особливий характер праці встановлюється колективним чи трудовим договором залежно від часу зайнятості працівника в цих умовах," – йдеться в повідомленні.

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Тривалість щорічної основної відпустки директорів середніх навчальних закладів становить 56 календарних днів. Згідно із частиною другою статті 8 Закону України освітянам можуть дати додаткових 7 відпускних днів.

Проте в статті 10 Закону України "Про відпустки" зазначається, що загальна тривалість щорічних основної та додаткових відпусток не може перевищувати 59 календарних днів. Тому додаткова відпустка директора закладу загальної середньої освіти за ненормований робочий день може надаватися тривалістю не більше 3 календарних днів.

Відпустка EtCetera - Etcetera.media

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