Директора запорізького інтернату запідозрили в торгівлі дітьми: місцеві жителі влаштували протест

Під будівлею апеляційного суду Запорізької області місцеві жителі влаштували протест і вимагали звільнення з-під варти директора дитячого християнського центру-інтернату "Надія" Івана Дем'яненка, якого підозрюють в торгівлі дітьми.

Як повідомляє Depo.Запоріжжя, у суді 22 жовтня розпочався розгляд скарги на запобіжний захід у виді тримання під вартою директорові інтернату, що знаходиться в селищі Приазовське.

За інформацією поліції Запорізької області, Дем'яненко здавав вихованців у трудове рабство. Директора було затримано під час отримання ним тисячі гривень. За ці гроші він, начебто, намагався продати чотирьох малолітніх хлопців для виконання будівельних робіт у приватному домоволодінні селища Приазовське.

Десятки людей, які зібрались під будівлею суду, не згодні з обвинуваченнями та вимагають звільнення директора з-під варти. Вони тримали в руках плакати: "Вимагаємо справедливого розслідування", "Просимо уваги суспільства", "Випускники інтернату за Івана" тощо.

"У соціальних мережах люди звинувачували правоохоронців у фабрикації справи проти пастора. За їніми словами, підставний чоловік, що увійшов у довіру до директора інтернату, попросив вихованців закладу про допомогу у розвантаженні меблів. Коли діти разом із вихователем приїхали допомагати, в інтернат нагрянули спецпризначенці. Директора було затримано", – йдеться в повідомленні.

Директора запорізького інтернату запідозрили в торгівлі дітьми Depo.Запоріжжя

Як повідомляв OBOZREVATEL, на Дніпропетровщині директора інтернату спіймали на великих махінаціях.

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