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"Директор школи не може бути вчителем": ексглава УЦОЯО вказав на важливий нюанс

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Колишній керівник Українського центру оцінювання якості освіти Ігор Лікарчук наголосив, що директор школи не повинен керувати освітнім процесом, а має створити всі умови для його успішного здійснення.

Як зазначив експерт на Facebook-сторінці, очільник навчального закладу повинен сприяти вчителю в його діяльності, а не втручатися в неї.

"Нехай краще директор буде суперовим адміністратором, фінансистом, знавцем тонкощів трудового законодавства, аніж "майстром на всі руки" з усіх предметів, даючи рекомендації кожному підлеглому педагогу, як здійснювати освітній процес. Адже не дозволяє собі головний лікар (стоматолог), виступати в ролі вчителя, скажімо, для молодого гінеколога чи хірурга", – розповів Лікарчук.

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За словами ексглави УЦОЯО, у кожного своє призначення і обов'язки. Так, у директора школи та вчителя вони є різними.

"Сьогодні в закладах освіти керівниками мають бути професіонали в управлінській діяльності. Українській освіті потрібні справжні сучасні керівники, а не трішки удосконалені фахівці, що готувалися для зовсім іншого виду професійної діяльності", – додав Лікарчук.

Директор школи

Директор школи

НУШ

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Сумах місцеві мешканці обурились, що директор школи отримав премію за "дах, який протікає".

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Тема
школа
Особа
Ігор Лікарчук
Місце
Україна
Теги
директор школи школа
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