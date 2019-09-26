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"Директор пройшов повз": у школі на Київщині дитина ледь не позбулася пальця. Фото 18+

2.2т Читати матеріал російською

У місті Фастів, що на Київщині, учень у школі отримав травму пальця, а його маму ніхто не попередив про інцидент і не викликав до навчального закладу.

Про це повідомила мама потерпілого Юлія Віценко у Facebook-спільноті "БАТЬКИ SOS". За її словами, директор пройшов повз хлопчика, який сидів біля класу і плакав. Медсестра ж тільки помила руку від крові й перемотала бинтом, відтак школяр сам пішов додому (щоб переглянути фото, доскрольте до кінця сторінки).

"Мама дівчинки, яка завдала травми, так відреагувала, наче так і повинно було трапитися, ось її слова: "Як ви, дорога, можете стверджувати, що Марія спеціально це зробила? Вона відкривала двері, а Максим стояв за ними, і коли двері прочинилися, він засунув туди пальці", – розповіла Віценко.

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За її словами, хлопчик часто стає жертвою булінгу, а директор вважає його загрозою для школи.

Думки користувачів соцмережі розділилися: одні вважають, що школяр сам винен, а інші обурюються бездіяльністю вчителів та медсестри.

"Директор пройшов повз": у школі на Київщині дитина ледь не позбулася пальця. Фото 18+

Скріншот коментарів

"Директор пройшов повз": у школі на Київщині дитина ледь не позбулася пальця. Фото 18+

Скріншот коментарів

"Директор пройшов повз": у школі на Київщині дитина ледь не позбулася пальця. Фото 18+

Скріншот коментарів

Хлопець отримав травму в школі

Хлопець отримав травму в школі

Facebook Юлія Віценко

Хлопець отримав травму в школі

Хлопець отримав травму в школі

Facebook Юлія Віценко

"Директор пройшов повз": у школі на Київщині дитина ледь не позбулася пальця. Фото 18+

Скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Кропивницькому дитина влаштувала терор у школі.

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Тема
Інциденти в школах
Місце
Україна Київ
Теги
скандал в школе постраждала дитина отримав травму
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