Дипломи не скасують: в Раді пояснили нюанси нового закону про освіту

Ухвалений Верховною Радою закон №2299 про вдосконалення вищої освіти не скасовує дипломи, а лише дозволяє вишам змінювати дизайн документа на власний розсуд.

Таке роз'яснення дала в ефірі ObozTV народна депутатка України від фракції "Слуга народу", представниця комітету з питань освіти, науки та інновацій Юлія Гришина.

Вона зазначила, що запитання про скасування дипломів їй ставлять найчастіше і ця теза "змушує людей нервуватися".

"Ми, звісно, не скасовуємо дипломи. Ще у 2016 році Міністерством освіти було видано розпорядження, за яким скасували дипломи державного зразка. Це означає, що з 2016 року вже діє система, коли кожен вищий навчальний заклад видає свій диплом. Тобто, виш сам визначає, як він виглядатиме. Але зміст цього диплома суворо регламентовано розпорядженням Міносвіти", – наголосила Гришина.

За її словами, депутати просто закріпили цю норму на рівні закону.

"Тобто жодного скасування дипломів ву нашій країні немає. Ми просто переходимо на європейську практику, коли кожен виш видає свій диплом (у плані дизайну. – Ред.). Але у них залишається унікальний номер", – уточнила політикиня.

Гришина підтвердила, що ступінь захисту дипломів залишається, і справжність кожного документа можна буде перевірити, звірившись із реєстром Єдиної державної електронної бази з питань освіти (ЄДЕБО).

"Будь-якої миті зі свого телефону ви або ваш роботодавець можете зайти і перевірити, чи дійсно у вас є диплом", – запевнила вона.

Нардеп додала, що зміна 2016 року вже працює на практиці: "У когось жовтий диплом, у когось – іншого кольору".

Диплом державного зразка segodnya.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL, 18 грудня монобільшість Верховної Ради України підтримала в цілому законопроєкт №2299 про вдосконалення вищої освіти.

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