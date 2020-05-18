Дихання та дихальна система людини

За допомогою дихальної системи люди можуть дихати. Вона складається в основному з наших легенів і дихальної труби.

Наш організм – дуже складна система. Одне з головних, що їй потрібно – це енергія. Коли ми їмо, наше тіло перетравлює їжу, щоб отримати складні молекули, такі як глюкоза, які він може використовувати для енергії.

Однак їжі однієї недостатньо. Клітини також потребують кисню для реакції з глюкозою, щоб створити енергію. Наші клітини отримують кисень завдяки дихальній системі та диханню. Щоб дізнатися, для чого організму людини інші системи, читайте підручник з біології за 8 клас О.В. Жолоса.

Дихальна система також допомагає при розмові. Ми б не могли говорити без повітря. Повітря протікає через голосові зв'язки, дихальна система допомагає їм вібрувати та створювати звук, як розмова, спів чи крик.

Процес вдиху і видиху

Ми вдихаємо, використовуючи м’яз, який називається діафрагмою. Він вирівнюється, наші легені розширюються і наповнюються повітрям. Коли ми вдихаємо повітря, воно потрапляє через наш ніс або рот вниз до нашої дихальної трубки і в бронхи. Трубки бронхів розгалужуються і стають все менше й менше, як коріння або гілки дерева.

Альвеоли не просто передають кисень до нашої крові, вони допомагають очистити відпрацьований газ з наших клітин крові. Цей відпрацьований газ – вуглекислий. Коли нам потрібно дихати вуглекислим газом з наших легенів, діафрагма схиляється і виштовхує повітря назад. Таким чином ми позбавляємось вуглекислого газу. Це дає можливість свіжому повітрю з новим киснем повернутися в наші легені.

Будова легень history.vn.ua

Альвеоли

У кінці найменших гілок бронхів розташовані крихітні повітряні мішечки – альвеоли. Вони мають дуже тонку еластичну стінку з однією клітиною, яка дозволяє передавати кисень до еритроцитів під час їх проходження. У наших легенях є сотні таких міхурців.

Альвеоли є кінцевою частиною дихальних шляхів. Вони захоплюють і перетравлюють бактерії, хімічні та механічні частинки. Кожна альвеола оточена сіткою капілярів. Через їхні стінки проходить обмін газами.

Ніс людини

Ніс робить більше для дихання, ніж просто надання місця для потрапляння повітря в наше тіло. Він допомагає фільтрувати повітря, щоб воно потрапляло без пилу та інших речей. Ніс це робить завдяки волоскам і слизу. Це також допомагає прогріти повітря до потрапляння в наші легені.

Причини задихання

Коли ми бігаємо або займаємося напруженою діяльністю, наші м’язи спалюють енергію і витрачають кисень в наших еритроцитах. Щоб спробувати отримати більше енергії та кисню для цих клітин, наше серце швидше накачується, щоб отримати більше крові через легені.

При цьому наші легені намагатимуться дихати важче і швидше, щоб отримати більше кисню. Ми в кінцевому підсумку відчуваємо задихання. Тоді потрібно відпочити, щоб наші органи могли відновитися.

На домашнє завдання дали відповісти на запитання з підручника? У нас вже все готово! Шукайте готові відповіді в ГДЗ з біології за 8 клас В.І. Соболя.