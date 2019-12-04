Діджитал-хаби замість бібліотек: в Україні запропонували нововведення

Віце-прем'єр і міністр цифрової трансформації Михайло Федоров заявив, що усі бібліотеки України планують перетворити на діджитал-хаби.

Як розповів очільник відомства в інтерв'ю LB, схожий досвід запровадив Маріуполь, де бібліотеку трансформували у коворкінг-хаб, на базі якого буде і навчання, і соціальний стартап, і розвиток, пише Моя Школа OBOZREVATEL.

"Моя мрія – трансформувати усі бібліотеки України на діджитал-хаби, на базі яких люди зможуть отримувати цифрові навички. Обговорювали цю ідею і з бібліотекою Ярослава Мудрого. Проблема – відсутність даних, які дозволили б приймати раціональні рішення. Я навіть кілька днів не міг заснути, обдумуючи, скільки реально по країні людей ходять у бібліотеки, які книги беруть, що читають і як все це оцифрувати, щоб зрозуміти трафік", – розповів міністр.

За його словами, молода людина зможе прийти з комп'ютером в бібліотеку як в коворкінг, з іншого боку – там же пенсіонерів будуть навчати цифровим навичкам.

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