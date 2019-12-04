Головна Новини
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Новини Моя Школа

Діджитал-хаби замість бібліотек: в Україні запропонували нововведення

338
Читати матеріал російською

Віце-прем'єр і міністр цифрової трансформації Михайло Федоров заявив, що усі бібліотеки України планують перетворити на діджитал-хаби.

Як розповів очільник відомства в інтерв'ю LB, схожий досвід запровадив Маріуполь, де бібліотеку трансформували у коворкінг-хаб, на базі якого буде і навчання, і соціальний стартап, і розвиток, пише Моя Школа OBOZREVATEL.

Новини
Діджиталізація транспортних квитків відкладається: жетони діятимуть до кінця року

"Моя мрія – трансформувати усі бібліотеки України на діджитал-хаби, на базі яких люди зможуть отримувати цифрові навички. Обговорювали цю ідею і з бібліотекою Ярослава Мудрого. Проблема – відсутність даних, які дозволили б приймати раціональні рішення. Я навіть кілька днів не міг заснути, обдумуючи, скільки реально по країні людей ходять у бібліотеки, які книги беруть, що читають і як все це оцифрувати, щоб зрозуміти трафік", – розповів міністр.

За його словами, молода людина зможе прийти з комп'ютером в бібліотеку як в коворкінг, з іншого боку – там же пенсіонерів будуть навчати цифровим навичкам.

Діджитал-хаби замість бібліотек: в Україні запропонували нововведення

Діджитал-хаби замість бібліотек: в Україні запропонували нововведення

Event.ru

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше повдіомлялось, що в Україні введуть електронні водійські права і студентські квитки.

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!

Читайте всі новини по темі "Освіта в Україні" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Ольга Веркалець Ольга Веркалець
Теми
Освіта в Україні навчання
Особа
Михайло Федоров
Місце
Україна
Тег
освіта
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы