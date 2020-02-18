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"Деякі дурочки не зрозуміли": директор коледжу влаштував скандал студентці через спідницю

1.2т
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У Челябінську (Росія) директор коледжу Сергій Смородін пригрозив студентці другого курсу залізничного відділення №2 відрахуванням, тому що вона відмовилась носити спідницю зимою.

Такі вимоги висунув керівник освітнього закладу, проте ні в якому документі правила не зафіксовані, пише Моя Школа OBOZREVATEL з посиланням на місцеве видання "74.ru".

"Спочатку нам говорили, що дівчатка повинні ходити в спідничках, але ближче до зими ми підняли це питання – на вулиці холоднеча, які спіднички? У коледжі переодягатися ніде. У підсумку дозволили ходити в брюках. Але потім Смородіну це не сподобалося, і він почав дівчат "притискати", – розповіла мама потерпілої дівчини.

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Мама студентки надіслала аудіозапис розмови дівчинки з керівником. Чоловік пояснив, що "хлопці падають зі сходів, коли бачать жіночі ноги, обтягнуті брюками, а це загрожує зростанням травматизму".

Директор коледжу влаштував скандал студентці через спідницю

Директор коледжу влаштував скандал студентці через спідницю

74.ru

"Домовились – спідниці так спідниці. Єдине, що прошу, – темного кольору. Яка довжина – дивіться самі. Хочеться вам йти над краєм по сходах. Ти ж бачиш, як роти пороззявляють? Я сказав, щоб вони йшли правою стороною. Деякі дурочки не зрозуміли, то я їм популярно пояснив", – додав Смородін.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Росії вчительку звинуватили в сексі з 15-річним учнем.

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Автор
Ольга Веркалець Ольга Веркалець
Тема
Освіта за кордоном
Місце
Росія Челябінськ
Тег
Новини Росії
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