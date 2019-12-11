Дев'ятирічний вундеркінд покинув університет: що трапилося

Дев'ятирічний вундеркінд Лоран Сімонс із Нідерландів, який сподівався закінчити свою освіту в Технічному університеті Ейндховена, вирішив піти з вишу.

Водночас там його батьків звинуватили в надмірному тиску на сина, оскільки ті сподівалися, що він закінчить трирічний курс освіти за 10 місяців. Про це повідомляє ВВС.

Зазначається, що Лоран планував захистити диплом бакалавра до 26 грудня, до свого дня народження. Так хлопчик побив би рекорд американця Майкла Карні, який став випускником Алабамського університету в 10-річному віці.

Лоран Сімонс Reuters

Однак адміністрація вишу вирішила інакше. Зокрема, там повідомили, що йому ще слід скласти багато іспитів, а також запропонували відсунути термін закінчення університету до середини 2020 року. Також переконують, що з батьками хлопчика у них виникли розбіжності щодо графіка навчання.

"Вони не погодилися з нами, і ми шкодуємо про це", – йшлося в повідомленні керівництва вишу.

Батьки одразу ж скасували заняття Лорана, а незабаром вирішили взагалі забрати документи. Як розповів Олександр Сімонс, адміністрація університету була незадоволена тим, що він регулярно зв'язувався зі ЗМІ, щоб ті розповідали про його сина.

Лоран Сімонс Reuters

"Нам сказали, що ми занадто тиснемо на дитину, і якщо це продовжиться, то йому доведеться пройти психологічну експертизу. Але якщо дитина добре грає у футбол, то ми всі вважаємо, що увага до нього з боку преси – це добре. У мого сина інший талант. Чому я не можу цим пишатися?" – обурюється батько.

Водночас сам хлопчик в Instagram заявив, що керівництво вишу намагається ввести громадськість в оману.

"Вони говорили пресі, що я завершу навчання до кінця року. А тепер раптом заявляють, що це відбудеться у середині 2020 року! Невже університет Ейндховена хоче обдурити всіх?" – написав юний вундеркінд.

Як повідомляв OBOZREVATEL, дев'ятирічний вундеркінд Лоран Сімонс із Нідерландів вразив світ тим, що екстерном збирався закінчити університет і стати наймолодшим володарем диплома про вищу освіту.

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