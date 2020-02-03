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Дев'ятирічний хлопчик викрав машину, щоб поїхати до школи: момент потрапив на відео

1.1т
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Дев'ятирічний хлопчик з міста Могилів (Білорусь) викрав машину у свого батька, щоб поїхати на уроки до школи.

Як повідомили в Telegram-каналі "Пресс-секретарь МВД Беларуси", момент, як школяр їде за кермом, потрапив на камери відеоспостереження, пише Моя Школа OBOZREVATEL (щоб переглянути відео, доскрольте до кінця сторінки).

Так, до правоохоронців звернувся батько викрадача і повідомив про зникнення автомобіля "Ауді А6", який був припаркований біля будинку.

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Згодом виявилося, що за кермом авто знаходився 9-річний син заявника. Поки батька не було вдома, він взяв ключ від машини, завів її та поїхав до школи. Він подолав без ускладнень пів кілометра вулицею в годину пік. Потім юний водій припаркувався біля навчального закладу і відправився на уроки.

Зазначається, що правоохоронці досліджують обставини події.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше український школяр через суд позбавив батька й мати батьківських прав і стягнув із них гроші.

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Автор
Ольга Веркалець Ольга Веркалець
Теми
автоугони цікаво школярам
Місце
Білорусь Могильов
Теги
школа дитина
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