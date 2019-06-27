Дев’ять з десяти батьків сплачують підозрілі внески в українських школах, - дослідження

Проблема сплати та добровільності “батьківських внесків” в школах продовжує існувати. Про це йдеться в аналітичному звіті Центру підтримки освітніх реформ.

“З’ясувалося, що близько дев’яти з десяти батьків визнали, що регулярно сплачують щомісячні внески”, - йдеться в звіті.

За результатами опитування серед батьків учнів також було визначено, що 83,9% респондентів назвали свою допомогу школі певною мірою примусовою, попри те що будь-які благодійні внески в школи мають бути добровільними.

Близько 25% опитаних сказали, що віддають орієнтовно 50 грн на місяць. Приблизно 70% батьків відповіли, що сплачують від 30 до 200 грн щомісяця. На питання “На що найчастіше ви здаєте гроші?” 19,9% респондентів відповіли “на ремонт”, 19,6% - “невідомо”, 16,5% - “на господарські товари”, 8% - “на канцтовари”, 7,3% - “на оплату послуг охорони”, 6% - “на подарунки/премії вчителям”.

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