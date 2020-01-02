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Дешевший за іноземні: український студент створив прилад для незрячих

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Студент Українського католицького університету Дмитро Лопушанський створив прилад HelpyEyes, який допомагає незрячим. За винахід хлопець отримав три золоті медалі на міжнародних конкурсах.

Пристрій може виконувати три функції: визначати колір, вимірювати рівень освітленості та попереджати про перешкоди поблизу, пише Дивись Info.

"Мені хотілося реально допомогти комусь своїми вміннями в електроніці та програмуванні, хоч насправді я не знав, кому може бути корисна моя допомога", – розповів студент.

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Пізніше хлопець планує удосконалювати прилад, додавши друковану плату та вихід для навушників. Прототип Дмитра наразі має собівартість 1200 гривень, в той час як закордонні аналоги мають собівартість на рівні 2000 гривень і виконують тільки одну функцію.

Сам прилад є компактним, за розмірами він завбільшки з кишеньковий ліхтарик. Тепер студент готуватиме фінальну версію, яку вже можна буде випустити невеликою партією. Поширювати продукт Дмитро планує на українському ринку.

Український студент створив прилад для незрячих

Український студент створив прилад для незрячих

Galnet

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше українська школярка отримала грант у пів мільйона гривень на свій винахід – перемикач клімат-контролю.

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Автор
Ольга Веркалець Ольга Веркалець
Теми
Неймовірні винаходи Освіта в Україні
Місце
Україна
Тег
освіта
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