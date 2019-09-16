Держбюджет-2020: названо напрямки освіти, на які передбачено найбільше коштів

У проекті держбюджету на 2020 рік передбачено 77 533,3 млн гривень на освітню субвенцію та 1 060 млн гривень на підтримку Нової української школи.
Відповідні дані опублікували на сайті Кабінету міністрів України. Зазначається, що до освітньої субвенції відноситься заробітна плата вчителів та працівників інклюзивно-ресурсних центрів.
Що стосується фінансування Нової української школи, то учнів початкових класів за державні кошти забезпечать навчальними засобами, сучасними меблями, а вчителі зможуть підвищити кваліфікацію.
У проекті держбюджету на 2020 рік передбачено також 504,5 млн гривень на інклюзивну освіту. За передбачені кошти на інклюзію проведуть додаткові корекційно-розвиткові заняття, придбають спеціальні засоби та обладнають для осіб з особливими потребами.
Показники проекту Держбюджету на 2020 рік
kmu.gov.ua
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