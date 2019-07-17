В Україні побудують та реконструюють майже 280 шкіл і дитсадків: названі регіони

Державний фонд регіонального розвитку (ДФРР) схвалив фінансування 277 проектів будівництва, реконструкції та капітального ремонту шкіл та дитячих садків на суму понад 2,5 млрд грн.

Як повідомили у Міністерстві регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства, понад 500 шкіл і дитсадків в Україні активно впроваджують принципи Нового освітнього простору (НОП), повідомляється на сайті уряду.

"У рамках реалізації також передбачається створення мотивуючого та креативного дизайну ззовні та всередині, проведення енергомодернізації, закупівля необхідного сучасного обладнання або меблів, створення всіх необхідних умов безбар'єрного доступу та інклюзивної освіти", – зазначив заступник міністра відомства Лев Парцхаладзе.

Будівництво шкіл Економічна правда

За його словами, у 2018 році в Україні вже було близько 309 шкіл НОП.

"Ми починали з однієї школи в селі Путрівка Київської області. Сьогодні вже понад півтисячі навчальних закладів реалізовують принципи НОП. Це означає, що вже понад 200 000 дітей зростають у зовсім інших умовах", – додав чиновник.

Загалом уже схвалено фінансування з ДФРР на реалізацію 707 проектів регіонального розвитку в усіх областях України. Це будівництво і реконструкція шкіл, дитячих садків, закладів охорони здоров'я, культури, спорту та інші важливі регіональні проекти.

У розрізі регіонів – це: 22 проекти у Вінницькій, 24 проекти у Волинській, 15 – у Дніпропетровській, 51 – у Донецькій, 43 – у Житомирській, 50 - у Закарпатській, 23 – у Запорізькій, 52 – у Івано-Франківській, 10 – у Київській, 10 – у Кіровоградській, 41 – у Луганській, 52 – у Львівській, 5 – у Миколаївській, 14 – у Одеській, 6 – у Полтавській, 22 – у Рівненській, 37 – у Сумській, 44 – у Тернопільській, 24 – у Харківській, 31 – у Херсонській, 49 – у Хмельницькій, 16 – у Черкаській, 25 – у Чернівецькій, 32 – у Чернігівській областях та 9 – у місті Київ.

Будівництво шкіл Кордон

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