Держава платитиме за репетиторів у школі: Новосад розповіла про нововведення

У школах України узаконять репетиторство, щоб учні мали змогу підтягнути знання з предметів на індивідуальному занятті за державний кошт.

Про це повідомила міністерка освіти Ганна Новосад. За її словами, такою можливістю користуватимуться учні, які мають успішність нижче за середню з конкретного предмета, пише Моя Школа OBOZREVATEL з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Ми надаємо право на певне "узаконене репетиторство" в публічних школах, яке оплачуватиметься за рахунок державних коштів", – повідомила Новосад.

Міністерка також не заперечує ризик, що вчителі будуть спекулювати заняттями, щоб отримувати додатковий дохід. Але законодавством неможливо врегулювати всі потенційні підступи недоброзичливців.

"Я думаю, що в нормативці ми знайдемо, як усе це обмежити. Якщо в учителя увесь клас різко починає гірше вчитися, і після уроків, передбачених планом, усі йдуть на позакласні заняття, то це буде певним дзвіночком для директора", – додала головна освітянка країни.

В Україні узаконять репетиторство Газета ВРЕМЯ

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше експерти розповідали способи, як можна врегулювати репетиторство в Україні.

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