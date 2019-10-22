Депутатку з Бангладешу вигнали з університету за шахрайство: подробиці

Депутатку парламенту Бангладеш Таманну Нусрат вигнали з Відкритого університету (Bangladesh Open University), тому що вона найняла вісім двійників, щоб ті складали іспити замість неї.

Навчалась жінка на факультеті мистецтв. Нусрат платила своїм двійникам за складання мінімум13 тестів, пише The Guardian (щоб переглянути фото, доскрольте до кінця сторінки).

"Ми вигнали її, тому що вона вчинила злочин. Ми відрахували її, і у неї не буде шансу відновитися", – розповів ректор університету Ма Манан.

Двійники завжди були оточені депутатської охороною. Ніхто не міг їй сказати ні слова, тому що вона з дуже впливової родини.

Зазначається, що в університетах Бангладеш шахрайство на тестах є поширеною практикою. Часто результати іспитів доводиться скасовувати.

Зліва - двійник, справо - депутатка rt.com

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