День знань: опубліковано вірші для першокласників і привітання на перший дзвоник

Кожного року, на День знань, традиційно всі учні йдуть до школи на святкову лінійку, щоб почати свій новий навчальний рік.

З нагоди свята Педагогічна преса зібрала оригінальні вірші та привітання на 1 вересня, які присвячені як першокласникам, так і вчителям.

Вірші для першокласників

Ось знову в школу Ви ідете

В цей вересневий світлий день;

Де Ви натхнення це берете,

За що так любите дітей?

У них вкладаєте всю душу

І, як на світі жить, вчите.

Ніщо Вас, вірим, не примусить,

Лишити діло це святе.

Бо Ви народжені для нього;

Мов діти рідні Вам учні,

Ви їх виводите в дорогу,

У світ, на простори ясні.

Й немає більшої Вам втіхи,

Коли уперше малюки

Долають у науці віхи

Й виводять старанно рядки.

І прагнете Ви їх навчити

Як штурмувати висоту

І що в майбутньому робити,

Щоб вся земля була в цвіту.

І за невтомну працю Вашу

Уклін Вам до землі низький,

Прийміть подяку щиру нашу

За труд учительський важкий.

Хай добре Вам весь час живеться

Без горя, смутку та біди,

А галаслива хай малеча

Приносить радість Вам завжди!

1 вересня Район Луцьк

***

Букварі і читанки,

Парти в два ряди.

Наша перша вчителька

В серці назавжди.

Сонце світлі зайчики

Сипле у шибки.

Кришать крейду пальчики,

Пишуть палички.

Скільки розгадали ми

З нею загадок!

Скільки прочитали ми

Віршів і казок!

Добре нам читається —

Вчителька всміхається.

А як хтось не зна —

Хмуриться вона.

(Т. Коломіець)

***

Я сьогодні перший раз,

Перший раз

Йду до школи в перший клас,

В перший клас!

Свято радісне, веселе –

І у нас, і у вас.

Я крокую сам до школи

В перший клас, перший раз!

Цуценя моє, вгамуйся

І не гавкай, любий, цить,

Коли дзвоник на уроки

Продзвенить, продзвенить!

(С. Гордієнко)

1 вересня Depo.Вінниця - Depo.ua

Привітання та побажання на 1 вересня

Сьогодні 1 вересня – День Знань. Вітаю всіх Вас з цим визначним днем, адже знання є невід’ємною частиною виховного процесу будь-якої людини. Не має значення скільки класів чи семестрів Ви провчились, але здобуті знання завжди залишаться з Вами. Зі святом Вас!

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Дорогі друзі! Вітаю Вас із чудовим хвилюючим святом – Днем Знань! Це день, із якого починається дорога в майбутнє для кожного з нас. Це день, що дає можливість дорослим повернутися у свої золоті роки, а учням і студентам – до своєї другої домівки – у школи та вузи. Саме в День Знань ми з особливою теплотою згадуємо своїх вчителів й викладачів, їх неоціненну роботу розуму й серця. Щиро дякуємо вам, дорогі наші вчителі, – ми завжди залишаємося вашими учнями! Усім, хто в цей День прийде до навчальних закладів здобувати знання, бажаю досягти своєї мети у житті, знайти взаєморозуміння з викладачами та батьками, зустріти добрих і надійних друзів. А особливо, нашим дорогим першокласникам – ніколи не зупиняйтеся на дорозі Знань, вона цікава і по-справжньому нескінченна! Щасти Вам!

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Дорогі школярі, студенти, шановні вчителі, викладачі та працівники навчальних закладів! Щиро вітаємо Вас з 1 вересня – Днем знань. Найщиріші вітання Вам шановні батьки, бабусі та дідусі студентів та учнів. Збувається мрія ваших родин – діти згодом своєю працею прославлятимуть родовід, віддаючи сили, знання, отримані практичним досвідом вміння на справу розбудови держави. Ще раз вітаємо всіх, дорогі друзі, з новим навчальним роком! Зі святом – Днем знань!

День знань Твоє Місто

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Дорогі школярі, шановні вчителі, батьки, бабусі і дідусі! Вересень починається святом знань, просвіти, науки. Перший шкільний день, перший урок, перші вчителі. Наче все вперше – і слово, і музика, і дзвони душі. У цей святковий і, по суті новітній день кожна мати чи батько, дідусь чи бабуся прокинеться як найраніше, аби неодмінно провести свою дитину до школи – якщо не за ручку, то ідучи поруч, або проведе поглядом і стоятиме довго. І в цей чарівний час, дозвольте від щирого серця привітати усіх земляків із традиційним святом першого дзвоника – Днем знань, який відкриває світ пізнання та сходження до одвічних життєдайних джерел цивілізації, святом молодості та надії і насамперед тих, хто вперше у житті переступає поріг школи.

У цей момент – уже через роки і відстані, перегортаючи сторінки своїх школярських, студентських днів і років – так хочеться сказати вам, що навчання – це прихований скарб, це світ знань про людей та їх оточення. Вчіться, щоб знати, діяти, жити. Упевнений, що зерна науки дадуть добрі сходи і зростуть у ваших душах урожаєм мудрості та натхнення. Досягайте високих результатів у навчанні та завжди будьте активними у громадському житті.

День знань BBC.com

Окреме, велике спасибі вам, вельмишановні педагоги, за тепло сердець, бездоганне виконання такої відповідальної місії, як виховання підростаючого покоління в дусі любові до рідного краю, до України, та до людини як найбільшої гуманітарної цінності. Бо саме ви сприяєте формуванню юних особистостей, від яких залежить майбутнє українського народу.

Я завжди у своїй пам’яті бережу шкільні роки і образ вчителя. Сьогодні з великою любов’ю складаю шану своїй незабутній першій учительці і особливу вдячність за її доброту, за крила і перші злети.

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З усією теплотою серця цього дня висловлюємо слова подяки за щоденну титанічну працю вчителям, які не тільки щедро діляться своїми знаннями, а й виховують молоде покоління свідомих громадян, справжніх патріотів своєї держави. Зі святом Вас!

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Дорогі учні, педагоги, батьки! Від усього серця вітаємо вас із Днем знань! Це всенародне свято приходить до нас разом із початком нового навчального року, коли перед дітьми знову гостинно відчиняються двері шкіл. Перед вами, молодими, відкрито всі дороги. Ми глибоко віримо, що ви підете обраним шляхом твердо і впевнено, здобудете багато славних перемог, досягнете вершин професійного успіху.

Для когось навчальний рік буде першим, для когось – останнім. Але день, яким він відкривається, однаково хвилюючий і незабутній – святковою атмосферою, барвами осінніх квітів, свіжістю оновлених класів. І, звичайно, закличним дзвоником. Нехай цей навчальний рік відкриє перед молоддю нові горизонти пізнання себе і світу, вчителів надихне успіхами вихованців, батьків – гордістю за своїх дітей.

Сподіваємося, що День знань стане для школярів початком наполегливої праці, надійним кроком у світ пізнання. З нагоди свята бажаємо вам незабутніх миттєвостей шкільного життя, справжніх відкриттів, пізнання світу!

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