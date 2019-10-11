День захисника України 14 жовтня: ідеї подарунків для школярів і студентів

У цьому році День захисника України випадає на понеділок і багато хто задається питанням, що ж подарувати на це свято школяреві чи студенту.

OBOZREVATEL підібрав найкращі ідеї цікавих і потрібних подарунків для хлопчиків, які їм обов'язково сподобаються.

Cпортивне приладдя

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Подарунки, які допомагають підтримувати форму, а також деякі з них мотивують вийти на вулицю і зібратися з друзями для командної гри. Такими подарунками можуть стати:

Еспандер;

Футбольний м'яч;

Груша і рукавички для боксу;

Гантелі;

Фрісбі;

Кендама;

Латексний ремінь для фітнесу.

Тренажери для мозку

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Цікавими і дуже корисними подарунками можуть послужити різні зозминки для розуму. Вони змушують мозок активно працювати, а також з ними приємно проводити час.

Ось приклади таких подарунків:

Дерев'яні і металеві головоломки;

Кубик Рубика;

Настільні ігри;

Шахи і шашки;

Конструктор;

Пазли;

Книги.

Од яг

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Одяг - це універсальний подарунок на всі випадки життя, головне тільки вгадати з розміром.

Футболка;

толстовка;

шарф;

рукавички;

Ну і куди ж без шкарпеток, або навіть кейс шкарпеток.

А також аксесуари:

Рюкзак;

Сумка на пояс;

Гаманець;

Ремінь;

Підтяжки;

Організатор.

Корисні гаджети

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Якщо є можливість витратить ь ся трохи більше на подарунок, можна подарувати техніку, н апример:

Навушники;

Флешка;

Комп'ютерна мишка;

Зарядний пристрій;

Повербанк;

Фітнес браслет;

Портативна колонка.

Як повідомляв OBOZREVATEL, розкрито основні секрети успішного навчання.

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