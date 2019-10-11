День захисника України 14 жовтня: ідеї подарунків для школярів і студентів

У цьому році День захисника України випадає на понеділок і багато хто задається питанням, що ж подарувати на це свято школяреві чи студенту.
OBOZREVATEL підібрав найкращі ідеї цікавих і потрібних подарунків для хлопчиків, які їм обов'язково сподобаються.
Cпортивне приладдя
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Подарунки, які допомагають підтримувати форму, а також деякі з них мотивують вийти на вулицю і зібратися з друзями для командної гри. Такими подарунками можуть стати:
Еспандер;
Футбольний м'яч;
Груша і рукавички для боксу;
Гантелі;
Фрісбі;
Кендама;
Латексний ремінь для фітнесу.
Тренажери для мозку
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Цікавими і дуже корисними подарунками можуть послужити різні зозминки для розуму. Вони змушують мозок активно працювати, а також з ними приємно проводити час.
Ось приклади таких подарунків:
Дерев'яні і металеві головоломки;
Кубик Рубика;
Настільні ігри;
Шахи і шашки;
Конструктор;
Пазли;
Книги.
Од яг
pixabay.com
Одяг - це універсальний подарунок на всі випадки життя, головне тільки вгадати з розміром.
Футболка;
толстовка;
шарф;
рукавички;
Ну і куди ж без шкарпеток, або навіть кейс шкарпеток.
А також аксесуари:
Рюкзак;
Сумка на пояс;
Гаманець;
Ремінь;
Підтяжки;
Організатор.
Корисні гаджети
pixabay.com
Якщо є можливість витратить ь ся трохи більше на подарунок, можна подарувати техніку, н апример:
Навушники;
Флешка;
Комп'ютерна мишка;
Зарядний пристрій;
Повербанк;
Фітнес браслет;
Портативна колонка.
Як повідомляв OBOZREVATEL, розкрито основні секрети успішного навчання.
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