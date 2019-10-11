Головна Новини
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Новини Моя Школа

День захисника України 14 жовтня: ідеї подарунків для школярів і студентів

510 Читати матеріал російською

У цьому році День захисника України випадає на понеділок і багато хто задається питанням, що ж подарувати на це свято школяреві чи студенту.

OBOZREVATEL підібрав найкращі ідеї цікавих і потрібних подарунків для хлопчиків, які їм обов'язково сподобаються.

Cпортивне приладдя

День захисника України 14 жовтня: ідеї подарунків для школярів і студентів

pixabay.com

Подарунки, які допомагають підтримувати форму, а також деякі з них мотивують вийти на вулицю і зібратися з друзями для командної гри. Такими подарунками можуть стати:

  • Еспандер;

  • Футбольний м'яч;

  • Груша і рукавички для боксу;

  • Гантелі;

  • Фрісбі;

  • Кендама;

  • Латексний ремінь для фітнесу.

Тренажери для мозку

День захисника України 14 жовтня: ідеї подарунків для школярів і студентів

pixabay.com

Цікавими і дуже корисними подарунками можуть послужити різні зозминки для розуму. Вони змушують мозок активно працювати, а також з ними приємно проводити час.

Ось приклади таких подарунків:

  • Дерев'яні і металеві головоломки;

  • Кубик Рубика;

  • Настільні ігри;

  • Шахи і шашки;

  • Конструктор;

  • Пазли;

  • Книги.

Од яг

День захисника України 14 жовтня: ідеї подарунків для школярів і студентів

pixabay.com

Одяг - це універсальний подарунок на всі випадки життя, головне тільки вгадати з розміром.

  • Футболка;

  • толстовка;

  • шарф;

  • рукавички;

  • Ну і куди ж без шкарпеток, або навіть кейс шкарпеток.

А також аксесуари:

  • Рюкзак;

  • Сумка на пояс;

  • Гаманець;

  • Ремінь;

  • Підтяжки;

  • Організатор.

Корисні гаджети

День захисника України 14 жовтня: ідеї подарунків для школярів і студентів

pixabay.com

Якщо є можливість витратить ь ся трохи більше на подарунок, можна подарувати техніку, н апример:

  • Навушники;

  • Флешка;

  • Комп'ютерна мишка;

  • Зарядний пристрій;

  • Повербанк;

  • Фітнес браслет;

  • Портативна колонка.

Як повідомляв OBOZREVATEL, розкрито основні секрети успішного навчання.

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
4
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы