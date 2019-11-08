День студента в Україні традиційно відзначатимуть 17 листопада та 25 січня. А в усьому світі Міжнародний День студента святкують в листопаді.

У США молодь віддає перевагу галасливим вечіркам вдома, в клубах або за містом. У Данії на День студента збираються сім'єю, пише OBOZREVATEL з посиланням на УНІАН.

У Португалії студенти збираються опівночі біля пам'ятника королю Португалії і співають пісні. Студенти цього дня обов'язково одягають форму свого університету, а в місті Коїмбра випускники спалюють в котлі стрічки кольору свого факультету.

У Німеччині студентів часто звільняють від занять і проводять спортивні змагання. У Греції 17 листопада є річницею кривавих студентських протестів 1973 року. Тому в цей день вшановують їх пам'ять, приносячи квіти на могили і влаштовуючи мітинги і демонстрації.

Проте в Україні 25 січня як День студента стає все менш популярним. Українські студенти відзначають свій день 17 листопада. Часто молодь не йде на навчання, а відпочиває в клубах чи гуртожитках.

День студента-2019: коли і як відзначають свято у світі та в Україні Tv.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL, 9 листопада відзначатимуть День української писемності та мови.

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