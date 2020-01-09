Дегустація ковбас для вчителів: київська школа потрапила в конфуз

Школа №275 імені Кравчука Володимира Деснянського району міста Києва потрапила в скандал через дегустацію ковбас і сосисок для вчителів у приміщенні навчального закладу.

Про інцидент розповіла співзасновник ГО "БАТЬКИ SOS" Олена Бондаренко у Facebook. Вона нагадала, що школа – це комунальний освітній заклад, де заборонена внутрішня реклама і торгівля, пише Моя Школа OBOZREVATEL (щоб переглянути фото, доскрольте до кінця сторінки).

"Якщо школи не можуть пишатися рівнем освіти, то директор може з гордістю повідомити, що у його навчальному закладі відбулася дегустація ковбас і сосисок! От! Пишаймося! Ну хоч ковбаси безоплатно вчителі поїли. Думаю, якщо хтось захотів купити, то їм же теж не відмовили, ну чого ж людей просто так дражнити. Знаємо ми ці презентації, які плавно переходять в продаж", – наголосила Бондаренко.

У Києві в школі проводили дегустацію ковбас Facebook Олена Бондаренко

Директор школи поширила новину про дегустацію Facebook Олена Бондаренко

Користувачі соцмережі бурхливо відреагували на інцидент. Вони зазначали, що школа вже неодноразово потрапляла в скандали. Також у коментарях написали, що впізнали кабінет, в якому проводилася дегустація, – у ньому навчається 3 клас.

"У мене там дитина вчиться. Краще б за вахтерами стежили, які грубіянять батькам", "О, знайомий інтер'єр нашого 3-Б класу, в якому навчається моя дитина", – написали в коментарях.

Скріншот коментарів

Скріншот коментарів

Скріншот коментарів

Компанія-виробник, яка проводила дегустацію, відреагувала на пост Бондаренко і визнала свою провину.

"Ми тільки починаємо свою активну діяльність, тож щиро дякуємо, що звернули увагу на "прокол" у нашій стратегії залучення клієнтів. Були впевнені, що несемо добро вчителям, а нанесли репутаційних втрат", – відзначили в компанії.

Компанія, яка проводила дегустацію, вибачилася Facebook Олена Бондаренко

Скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше під Києвом у школі під час уроків чиновники влаштували пиятику.

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