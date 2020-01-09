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Дегустація ковбас для вчителів: київська школа потрапила в конфуз

1.1т
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Школа №275 імені Кравчука Володимира Деснянського району міста Києва потрапила в скандал через дегустацію ковбас і сосисок для вчителів у приміщенні навчального закладу.

Про інцидент розповіла співзасновник ГО "БАТЬКИ SOS" Олена Бондаренко у Facebook. Вона нагадала, що школа – це комунальний освітній заклад, де заборонена внутрішня реклама і торгівля, пише Моя Школа OBOZREVATEL (щоб переглянути фото, доскрольте до кінця сторінки).

"Якщо школи не можуть пишатися рівнем освіти, то директор може з гордістю повідомити, що у його навчальному закладі відбулася дегустація ковбас і сосисок! От! Пишаймося! Ну хоч ковбаси безоплатно вчителі поїли. Думаю, якщо хтось захотів купити, то їм же теж не відмовили, ну чого ж людей просто так дражнити. Знаємо ми ці презентації, які плавно переходять в продаж", – наголосила Бондаренко.

У Києві в школі проводили дегустацію ковбас

У Києві в школі проводили дегустацію ковбас

Facebook Олена Бондаренко

Директор школи поширила новину про дегустацію

Директор школи поширила новину про дегустацію

Facebook Олена Бондаренко

Користувачі соцмережі бурхливо відреагували на інцидент. Вони зазначали, що школа вже неодноразово потрапляла в скандали. Також у коментарях написали, що впізнали кабінет, в якому проводилася дегустація, – у ньому навчається 3 клас.

"У мене там дитина вчиться. Краще б за вахтерами стежили, які грубіянять батькам", "О, знайомий інтер'єр нашого 3-Б класу, в якому навчається моя дитина", – написали в коментарях.

Дегустація ковбас для вчителів: київська школа потрапила в конфуз

Скріншот коментарів

Дегустація ковбас для вчителів: київська школа потрапила в конфуз

Скріншот коментарів

Дегустація ковбас для вчителів: київська школа потрапила в конфуз

Скріншот коментарів

Компанія-виробник, яка проводила дегустацію, відреагувала на пост Бондаренко і визнала свою провину.

"Ми тільки починаємо свою активну діяльність, тож щиро дякуємо, що звернули увагу на "прокол" у нашій стратегії залучення клієнтів. Були впевнені, що несемо добро вчителям, а нанесли репутаційних втрат", – відзначили в компанії.

Компанія, яка проводила дегустацію, вибачилася

Компанія, яка проводила дегустацію, вибачилася

Facebook Олена Бондаренко

Дегустація ковбас для вчителів: київська школа потрапила в конфуз

Скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше під Києвом у школі під час уроків чиновники влаштували пиятику.

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Автор
Ольга Веркалець Ольга Веркалець
Теми
Новини Києва та Київської області Інциденти в школах
Місце
Україна Київ
Теги
директор школи конфлікт в школі скандал в школе
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