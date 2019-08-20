Дефіцит вчителів в Україні: експерт назвав основну причину

Перед новим навчальним роком у дитсадах та школах багато вакантних місць. Адже вимоги та відповідальність до фахівців колосальні, а зарплата низька.

Як розповів шеф-редактор порталу "Освітня політика", Заслужений учитель України Віктор Громовий, це є основна причина дефіциту вчителів, пише Gazeta.ua.

"Щоб змінити ситуацію радикально, зарплати треба підвищувати не на 10%, а вдвічі. Так, для вчителів вищої категорії 10% може бути додатково 700-800 гривень, а для молодих фахівців –мізерні 100-200 гривень", – пояснив Громовий.

З 2020 року розмір вчительських зарплат через нову систему оплати праці освітян зросте від 20 до 70%. Зарплата молодшого вихователя дитячого садка зросте з 4173 до 6369 грн, досвідченого – з 6509 до 9100 грн. Молодий учитель отримуватиме 7643 грн, а зараз має 6410 грн. Виплати вчителям вищої категорії підвищать з 8182 до 10500 грн.

З 4540 до 7700 грн зросте зарплата у молодих майстрів профтехучилищ. Досвідчені зі стажем отримуватимуть не менше 9800 грн. Керівники гуртків позашкільної роботи з наступного року матимуть 5781 грн у місяць.

"У світі директори та завучі отримують удвічі-втричі більше, ніж вчителі вищої категорії. Там не прийнято, щоб вони мали ще півставки вчителя-предметника. У нас же через низьку зарплату кваліфіковані менеджери будуть працювати будь-де, але не в школі", – додав Громовий.

Педагогічна преса Вчитель

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