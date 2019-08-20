Головна Новини
Мова Язык
Головна Блоги

/ Новини Моя Школа

Дефіцит вчителів в Україні: експерт назвав основну причину

222 Читати матеріал російською

Перед новим навчальним роком у дитсадах та школах багато вакантних місць. Адже вимоги та відповідальність до фахівців колосальні, а зарплата низька.

Як розповів шеф-редактор порталу "Освітня політика", Заслужений учитель України Віктор Громовий, це є основна причина дефіциту вчителів, пише Gazeta.ua.

"Щоб змінити ситуацію радикально, зарплати треба підвищувати не на 10%, а вдвічі. Так, для вчителів вищої категорії 10% може бути додатково 700-800 гривень, а для молодих фахівців –мізерні 100-200 гривень", – пояснив Громовий.

Новини
5 речей, які ні в якому разі не можна робити вчителю

З 2020 року розмір вчительських зарплат через нову систему оплати праці освітян зросте від 20 до 70%. Зарплата молодшого вихователя дитячого садка зросте з 4173 до 6369 грн, досвідченого – з 6509 до 9100 грн. Молодий учитель отримуватиме 7643 грн, а зараз має 6410 грн. Виплати вчителям вищої категорії підвищать з 8182 до 10500 грн.

З 4540 до 7700 грн зросте зарплата у молодих майстрів профтехучилищ. Досвідчені зі стажем отримуватимуть не менше 9800 грн. Керівники гуртків позашкільної роботи з наступного року матимуть 5781 грн у місяць.

"У світі директори та завучі отримують удвічі-втричі більше, ніж вчителі вищої категорії. Там не прийнято, щоб вони мали ще півставки вчителя-предметника. У нас же через низьку зарплату кваліфіковані менеджери будуть працювати будь-де, але не в школі", – додав Громовий.

Педагогічна преса

Педагогічна преса

Вчитель

Як повідомляв OBOZREVATEL, українців обурили рекомендації вчителям.

Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал

Читайте всі новини по темі "школа" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
школа
Особа
Віктор Громовий
Місце
Україна
Теги
школа освіта
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані