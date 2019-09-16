Де в Україні відкрили найбільше дитсадків у 2019 році: названо регіони

Найбільше дитсадків в 2019 році введено в дію у Волинській області – 7 закладів дошкільної освіти на 247 місць.

Про це повідомили в пресслужбі Міністерства освіти та науки. Загалом в Україні введено в дію 18 приміщень закладів дошкільної освіти на 1 150 місць, пише УНН.

"У Львівській області відкрили 5 закладів дошкільної освіти на 198 місць. Також, введено в дію по 2 садочки в Одеській області на 120 місць та в Рівненській області на 310 місць", – йдеться в повідомленні.

Окрім того, станом на 1 серпня 2019 року, відкрили по одному новому дитячому садочку в Закарпатській області на 60 місць та Хмельницькій області на 215 місць.

Дитячий садок Фіртка

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