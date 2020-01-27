Де в Україні найбільше потерпають від шкільного булінгу: названі регіони-лідери

Найбільше справ щодо булінгу в школах України, у період з 19 січня 2019 року по 13 січня 2020 року, розглянули в Київській області – 22, з яких визнано вину в 15 справах, а виправдано – у 7.

Про це повідомили у відповідь на інформаційний запит УНН в департаменті інформаційно-аналітичної підтримки Національної поліції України. Так, у Кіровоградській області розглянуто 20 справ (визнано вину в 10, виправдано також у 10), а в Житомирській – 16 справ (визнано вину в 10, а виправдано в 6), пише Моя Школа OBOZREVATEL.

"Також у Київській області до суду було направлено 37 справ щодо булінгу, у Кіровоградській – 26, у Житомирській – 21", – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що на Київщині наклали штраф на осіб, що вчинили правопорушення, на суму 14620 грн, на Житомирщині – на 7120 грн, а на Кіровоградщині – на 11050 грн.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше україно-білоруський кліп про булінг ЛГБТ-школярів зворушив весь світ.

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