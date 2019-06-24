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Де потренуватися подавати заяву до вишу: МОН починає тестування електронних кабінетів

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Потренуватися подавати заяви до ВНЗ і створити свій особистий кабінет кожен бажаючий зможе з 25 по 26 червня з 11 до 17 годин. Про це повідомляє Міністерство освіти і науки на своєму сайті.

Така можливість проводиться в рамках тестування з метою перевірки Єдиної державної бази з питань освіти, кажуть в МОН.

У тестовому режимі всі функції будуть такими ж, як і в звичайному. Бажаючі зможуть скористатися функціями кабінету і зрозуміти як він працює.

Для участі в тестуванні потрібно зайти на сайт в зазначені числа і час і перейти по посиланню "Генерація Даних для тестування", де розміщена інструкція роботи з тестовим кабінетом.

Кабінети після закінчення тестового періоду будуть видалені.

Нагадаємо, що раніше OBOZREVATEL опублікував інструкцію по роботі з електронним кабінетом для абітурієнтів

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