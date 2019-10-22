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"Д*біл!" У Росії вихователька дитсадка побила дитину

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У Кірові (Росія) вихователька дитсадка знущалася над хлопчиком: вона схопила його за волосся і називала д*білом.

Як повідомляється на сайті регіонального управління Слідчого комітету Росії, батьки поскаржилися, що жінка ображає вихованців і завдає їм травми, пише Lenta.ru.

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На наступний день після інциденту з хлопчиком вихователька силою утримувала на стільці дитину, яка знаходилась в істериці, кричала на неї і називала неросійською.

"Як стверджують автори скарги, вихователька казала дітям, що вони погано роблять, розповідаючи вдома про те, що відбувається в дитсадку", – йдеться в повідомленні.

У Росії вихователька дитсадка побила дитину

У Росії вихователька дитсадка побила дитину

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Росії виховательки побили хлопчика, бо він лежав на чужому ліжку.

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Місце
Росія Кіров
Теги
дитячий садок дитина Новини Росії
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Кацaп Кацaпыч
Кацaп Кацaпыч
Росея и ее обитатели.
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