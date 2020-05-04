Чорна діра: що це таке та як утворюється. Урок з астрономії за 11 клас

Оксана Воля Моя Школа 13:33, 4.05.2020

Чорна діра – це об’єкт з потужною силою тяжіння. Її маса дуже щільна. Вони є непомітними, оскільки не відбивають світло. Ніщо не може покинути чорну діру, навіть світло.

За розрахунками вчених, чорних дір не менше 400 мільйонів. Вони є однією із заключних стадій еволюції зірок різної маси. Більше про зорі можна дізнатися в підручнику з астрономії за 11 клас В.Д. Сиротюка.

Утворення чорних дір

Чорні діри утворюються, коли гігантські зірки вибухають наприкінці свого життєвого циклу. Цей процес називають надновою. Завдяки малому розміру і величезній масі сила тяжіння буде настільки сильною, що зірка буде поглинати світло і перетворюватися в чорну діру. Вона досягає розміру крихітного атома, який називається центром чорної діри.

Після повного перетворення діри продовжують рости і поглинати світло, масу, інші зірки навколо них. Вчені вважають, що в центрі галактик є надмасивні чорні діри.

Також навколо чорної діри існує особлива межа, яка має назву горизонт подій. Саме в цей момент все повинно йти до чорної діри. Коли відбувається перетин горизонту, повернення назад вже немає. Тіло опиняється в горловині і стискається настільки швидко, що вилетіти з нього до остаточного стягнення навіть зі швидкістю світла неможливо.

Чорна діра
NASA

Відкриття чорної діри

Термін "чорна діра" придумав фізик Джон Арчибальд Вілер у 1967 році. Він вперше вжив його в публічній лекції "Наш Всесвіт: відоме й невідоме".

Проте ідею чорної діри запропонували вчені Джон Миччел та П’єр-Симон Лаплас у 18 столітті. Вони розробили концепцію "темних зірок" або об'єктів, які при стисненні мають таку сильну силу тяжіння, що швидкість втечі поряд з ними буде перевищувати швидкість світла.

Цікаві факти про чорні діри:

  • Чорні діри можуть мати масу в кілька мільйонів сонців.

  • Вони не живуть вічно, повільно випаровуються і повертають свою енергію у Всесвіт.

  • Центр чорної діри, де мешкає вся її маса, називається сингулярністю.

  • Чорні діри схожі між собою, але відрізняються за масою та стисканням.

  • Чорні діри мають два розміри: "зоряний" – це маса однієї зірки, "надмасивні" – маса кількох мільйонів зірок. Великі діри розташовані в центрі великих галактик.

У Всесвіті також існують кротячі нори. Зовні вони дуже схожі на чорні діри. Більше про ці об’єкти шукайте в підручниках з астрономії в розділі “Підручники за 11 клас по предмету астрономія”.

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