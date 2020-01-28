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Чому вчителі цькують дітей: освітній омбудсмен в Україні назвав причини

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Освітній омбудсмен Сергій Горбачов пояснив, що найчастіше основною причиною цькування з боку вчителя в школах є професійне вигорання.

Як розповів педагог в інтерв'ю ZN.ua, такі проблеми найкраще вирішувати в розмовах із психологом, пише Моя Школа OBOZREVATEL.

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"Вчитель повинен розуміти, що йому потрібна допомога. Якщо людина не усвідомлює проблеми, якщо вона сама не налаштована її вирішити, дуже важко щось зробити. Дати відпустку? Але у вчителів і так відпустка два місяці", – наголосив Горбачов.

За його словами, ситуації булінгу бувають різними: і коли вчителі цькують дітей, і коли навпаки. Проте до Служби освітнього омбудсмена звернень з приводу випадків, коли дитина цькувала вчителя, поки що не було.

Чому вчителі цькують дітей: освітній омбудсмен назвав причини

Чому вчителі цькують дітей: освітній омбудсмен назвав причини

УП.Життя - Українська правда

Як повідомляв OBOZREVATEL, названі регіони України, де найбільше потерпають від шкільного булінгу.

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Автор
Ольга Веркалець Ольга Веркалець
Тема
школа
Місце
Україна
Теги
діти викладач булінг школа
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Minaev Alexey
Minaev Alexey
Учителя травят детей ? да потому что бы классы меньше стали - нет ученика- нет проблем - зарплата за классное руководство та же )))) Абдуссменн не дремлет на Украине - выведет таки учителей как класс !
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