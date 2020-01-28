Чому вчителі цькують дітей: освітній омбудсмен в Україні назвав причини

Освітній омбудсмен Сергій Горбачов пояснив, що найчастіше основною причиною цькування з боку вчителя в школах є професійне вигорання.

Як розповів педагог в інтерв'ю ZN.ua, такі проблеми найкраще вирішувати в розмовах із психологом, пише Моя Школа OBOZREVATEL.

"Вчитель повинен розуміти, що йому потрібна допомога. Якщо людина не усвідомлює проблеми, якщо вона сама не налаштована її вирішити, дуже важко щось зробити. Дати відпустку? Але у вчителів і так відпустка два місяці", – наголосив Горбачов.

За його словами, ситуації булінгу бувають різними: і коли вчителі цькують дітей, і коли навпаки. Проте до Служби освітнього омбудсмена звернень з приводу випадків, коли дитина цькувала вчителя, поки що не було.

Чому вчителі цькують дітей: освітній омбудсмен назвав причини УП.Життя - Українська правда

Як повідомляв OBOZREVATEL, названі регіони України, де найбільше потерпають від шкільного булінгу.

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