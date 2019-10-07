Чому сучасні діти не читають і як з цим боротися

Діти все менше цікавляться книгами і, здається, що бібліотеки скоро зовсім спорожніють, а книжкові магазини збанкрутують.

Але що ж впливає на те, що читання все менше приваблює сучасну молодь?

Террі Хейк, засновник і головний редактор освітнього порталу "TeachThought" розповів про причини незацікавленості дітей в читанні, а також повідав, як з цим боротися.

1 "Неправильні" книжки

Немає людей, які не люблять читати, є ті, хто не підібрав для себе цікаву книгу.

Здається, що література закінчується на шкільній програмі, проте це зовсім не так, адже в світі настільки багато книг, що обов'язково є та, яка сподобається і стане улюбленою.

Головна порада в цьому випадку - пробувати. Відкривати для себе різні жанри і письменників. Тоді в один момент ви знайдете для себе те, від чого назавжди забудете фразу "не люблю читати".

2. Стратегії читання

А чи знали ви, що є стратегії читання, за допомогою яких можна домогтися не тільки любові до книг, але і підвищення продуктивності?

Таких стратегій можна знайти безліч, починаючи від тренування швидкості читання і продовжуючи іншими цікавими способами навчитися правильно читати.

3. Читання лякає

Приходячи до школи нам доводиться тягнутися до загальноприйнятих норм. Читання вголос, швидкість читання, велика кількість літератури, яку не всі діти встигають прочитати. Після цього книги можуть сприйматися як щось страшне, то, до чого не хочеться повертатися.

Щоб вирішити цю проблему, не можна змушувати дитину читати, потрібно зацікавити її книгами.

4. Обстановка

Як можна отримати задоволення від процесу читання, коли обстановка постійно заважає?

Занадто шумно, занадто тихо, занадто холодно, постійно щось відволікає - не важливо. Все це може послужити фактором відсутності тяги до читання.

Виділіть окреме місце, в якому атмосфера буде сприяти комфортному читанню.

5. Відсутність мотивації

Деяким людям потрібна причина для того, щоб витратити свій час на щось, під назвою книга.

Знайдіть причину для читання, відкрийте для себе цей процес, як можливість розвинути критичне мислення і потрібні для життя знання. Аналізуйте те, що читаєте.

6. Відсутність часу

В день по 200 справ і таке пасивне, довге і необов'язкове дія як читання в цей список не входить. Однак необов'язково витрачати на книгу половину дня і читати "Війна і мир" в оригіналі.

Складіть графік дня і виділіть хоча б 15 хвилин на читання.

7. Недолік словникового запасу

Навряд чи можна читати із задоволенням, коли не розумієш текст. Тут грає роль проблема обмеженого словникового запасу, і вона вирішується вкрай просто - вчіть нові слова! Те, що ви є носієм мови, не означає, що ви знаєте її досконально.

Читання - це не звичка. Читання - це м'яз, який потрібно тренувати. Чим більше ви читаєте, тим більше ви хочете читати.

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