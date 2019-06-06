Чому студенти списують: погляд експертки

Українські студенти вдаються до плагіату не тому що ледарі.

Про це розповіла в програмі Радіоранок на Громадському радіо колишня перша заступниця Міністра освіти і науки України, віце-президентка Київської школи економіки Інна Совсун.

Вона впевнена, що проблема списування - системна.

“Зараз ми бачимо низку досліджень, які проводяться, щоб зафіксувати цю проблему, знайти її причини, розкласти її по поличках, тому що тільки в такому вигляді ми можемо почати її вирішувати”, - розповіла експертка.

А на своїй сторінці у Facebook Совсун опублікувала результати дослідження аналітичного центру CEDOS, котрі показали, що:

60% студентів займаються плагіатом через необхідність виконувати багато письмових робіт;

54% учнів вишів списують, тому що їм не цікаві теми їхніх робіт;

49% списувань є результатом відсутності розуміння: в чому полягає необхідність та мета написання роботи;

35% студентів плагіюють через відсутність практичного застосування результатів їхньої роботи;

28% плагіату - це результат повторюваності тем письмових робіт;

24% студенти списують, оскільки не бачать зацікавленості викладача в роботі та мають низький рівень мотивації.

Над вирішенням першої проблеми експертка працювала під час своєї роботи в Міністерстві освіти.

За один семестр студенти українських університетів вимушені прослухати 10-15 курсів, а в кінці більшості з них написати роботу. Тож, через завантаження, на її думку, вони змушені списувати аби якось полегшити собі життя.

Совсун пропонувала обмежити кількість дисциплін за семестр хоча б до восьми і тим самим послабити тиск на студентів у навчальному процесі.

Інші причини плагіату у студентських роботах, вважає екс-заступник міністра, - це відсутність чіткого розуміння і вмотивованості. Як зазначає Совсун, молодь погано уявляє, для чого навчається, а значить - не має мотивації сумлінно виконувати завдання.

А от у США, каже експертка, ситуація геть інша. Звичайно, американські студенти теж не цураються плагіату, але називають головною причиною списувань зовнішній тиск щодо успіхів у навчанні. Іншими словами, що сильніше тиснуть на студента викладачі чи батьки, вимагаючи від нього хороших оцінок, то більше вірогідності, що цей студент буде списувати.

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