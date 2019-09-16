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Чому не потрібно батькам робити домашнє завдання з дитиною

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Якщо хтось з батьків робить замість дитини домашнє завдання, він позбавляє школяра сили волі та потенціалу.

Коли першокласник йде в школу, він ще не знає, як потрібно організувати свій день, як сісти за уроки тощо. Тому спочатку батьки показують дитині, як це робиться, а вже потім малюк робить це сам, пише Наша мама.

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"Ідеально, коли не один з батьків навчає свою дитину, а інша людина. Справа в тому, що батьки схильні емоційно залучатися до виконання домашнього завдання, адже для них це важливо. Їм хочеться бути ідеальними викладачами, і якщо дитина чогось не розуміє, вони сприймають це як власну невдачу", – йдеться в повідомленні.

Окрім того, сучасні діти і батьки мають дуже мало можливостей бути разом. Якщо дитині не вистачатиме часу з батьками, то вона буде затягувати виконання домашнього завдання, щоб мама або тато довше побули поруч з нею.

Домашнє завдання

Домашнє завдання

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виховання школа
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діти школа
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