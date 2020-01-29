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Чому діти прогулюють школу: українська психологиня здивувала експериментом

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Дитяча психологиня Валентина Волчан опитала українських учнів, і виявилося, що більшість прогулюють школу, тому що це місце, де їм неприємно, часом небезпечно, де їх гарантовано принизять, де нікого не цікавить їхня особистість.

Як розповіла експертка на Facebook-сторінці, вона розмовляла з дітьми різного віку, з різних сімей і шкіл, пише Моя Школа OBOZREVATEL.

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Так, найчастіше діти відповідали, що прогулюють школу, тому що занадто рано прокидатися, холодно або жарко, неприємна атмосфера, нічого нового, вони відчувають тиск і не мають вибору.

Чому прогулюють школу: українська психологиня здивувала експериментом

Чому прогулюють школу: українська психологиня здивувала експериментом

bk55.ru

"За деякими даними кількість учнів дистанційних шкіл збільшується вдвічі щороку. Ну що ж, нешановні чиновники освіти, ваша імітація діяльності на руку власникам цих шкіл і просто злочинна по відношенню до всіх інших учнів України. Наявність в школах адекватних вчителів, які люблять і поважають своїх учнів, взагалі ніяк не скасовує всього вищесказаного. Бо їх одиниці", – додала Волчан.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше українська психологиня дала поради, як обрати гурток для дитини.

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Автор
Ольга Веркалець Ольга Веркалець
Тема
школа
Місце
Україна
Теги
діти Психологія школа
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