Чого варті педагоги: що з зарплатою вчителя в Україні?

У Люксембурзі вчителі отримують близько $ 7000 на місяць. Сьогодні – це найвища платня в галузі освіти і жодна інша країна поки що не може наздогнати цю крихітну державу. Україна ж пасе задніх навіть на пострадянському просторі, адже у нас мінімальна зарплата вчителя – це лише $ 190. Але навіть попри таку скромну суму, інколи досить складно отримати навіть свої законні кошти. Проєкт Прошколу розбирався, як працівнику освіти в Україні отримувати більше, ніж мінімум.

ЯКІ ЗАРПЛАТИ ВЧИТЕЛІВ В ІНШИХ КРАЇНАХ?

Буквально кілька місяців тому ми повернулися з освітньої подорожі до Естонії, де нам вдалося відвідати 6 шкіл Таллінна. В маленькій країні, в якій кількість шкіл лише на 100 більше, ніж в Києві, вчителі отримують € 1450 (мінімальна ж зарплата по країні – € 1200). Це не надто багато, але педагоги не мусять шукати надбавок чи якось переживати за атестацію й підвищення. Адже в Естонії немає тарифної сітки й категорій. А робота вчителя, до речі, вважається поважною та престижною. Держава гарантує постійне навчання та розвиток, забезпечує всі необхідні умови для роботи і соціальні гарантії.

Якщо ж поглянути на інших сусідів – Польщу, то там теж платня для педагогів не надто висока, але вона вдвічі перевищує мінімальну по країні. Школа гарантує дохід в $ 1300 на місяць. І діє непроста система росту: спочатку всі працюють на посаді педагога-стажера, далі можуть стати викладачем за контрактом і лише після цього потрапити в штат і мати вже гідну платню понад $ 2000.

Цікаво, що взагалі топ-5 країн, які можуть похизуватися найвищими зарплатами для вчителів, розташовані в Європі: це вже згаданий Люксембург, Швейцарія, Німеччина, Норвегія та Данія. Але не забуваймо, що й вартість життя в цих країнах дуже висока.

Натомість в США та Мексиці освітяни отримують близько € 3600, а в Китаї лише € 600, окрім того працювати спочатку педагоги можуть лише в сільських школах і лише з досвідом – у місті. Що ж можна сказати про вчителів в Україні?

СКІЛЬКИ КОШТУЄ ПРАЦЯ ВЧИТЕЛЯ?

Ми чекали зарплатної реформи, але натомість держава не поспішає збільшувати виплати освітянам. Однак не все так похмуро, якщо вірити Міністерці освіти Анні Новосад, варто чекати змін. Уже з січня зарплата вчителя має зрости на 9%: виходить, що зарплата досвідченого вчителя (стаж якого 30 років) збільшиться аж 720 грн. Чи достатньо цього?

"У наc не платять надбавок за престижність і ніхто навіть не збирається давати гроші за те, що ти завідуєш кабінетом та відповідаєш за нього" – Інна, вчителька опорної школи

Зарплата вчителя Объектив

"Мені ніхто не доплачує за інклюзію, хоча в нашому класі є дітки з особливими потребами. Адміністрація говорить, що батьки не хочуть просто оформляти папери, тому клас не є інклюзивним" – Ольга, вчителька молодших класів

На жаль, платня вчителя ніяк не відповідає тому навантаженню, яке він отримує на роботі. А часто домагатися додаткових виплат доводиться буквально з боєм. Як же законно вчителі в Україні можуть збільшити свою платню?

ЗА ЩО ПЛАТЯТЬ ВЧИТЕЛЯМ?

Найпопулярніший спосіб отримати більшу зарплату – пройти атестацію або сертифікацію та здобути вищу категорію. Так, наприклад, "старший учитель" або "учитель-методист" можуть отримати 10% та відповідно 15% надбавки.

Інший вже традиційний спосіб збільшити платню – стати класним керівником. За всі інші роботи, як то класне керівництво чи перевірка зошитів, школа виплачує додаткові кошти. Але це лише 25%, якщо ви, скажімо, керівник старших класів.

Будь-які інші обов’язки – як завідування кабінетом, гуртком чи виховна робота – теж оплачуються.

За престижність школа додає від 5% до 30% (на свій розсуд), а за роботу в класах НУШ та інклюзивних класах – стабільні 20%.

Але, звісно, основний вихід для вчителя мати більшу платню, це вести більшу кількість уроків, іншими словами – мати навантаження понад 18 годин на тиждень. Або працювати ще за сумісництвом на пів ставки чи навіть ще додатково – за погодинну оплату праці. Проте будьмо чесними, коли це встигати? Виконувати свій навчальний план, вести клас, перевіряти зошити, відповідати за кабінет/гурток, готувати дітей до олімпіад, ЗНО та копирсатися в паперах – і все це, аби мати хоча б 9 тисяч гривень на місяць. Певно, що реформа це лише початок і ми таки дочекаємося зросту зарплат суттєво, інакше школу чекає виснаження, а викладачі й надалі вигоратимуть на роботі.

Минулого разу ми говорили про те, чому телефони стали предметом для булінгу в школі. А якщо у вас з’являються питання, пишіть нам на безкоштовну консультацію вчителів Прошколу.

Юлія Бровінська - що з зарплатою вчителя в Україні 24 канал

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