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Читання змалечку позитивно впливає на успішність дитини в школі - дослідження

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Діти успішніше навчаються в школі та досягають більших успіхів, ніж їхні однолітки, якщо їм у ранньому дитинстві батьки читали книги.

Такого висновку дійшли вчені з університету Бамберга, які спостерігали за життям 200 дітей в Німеччині протягом 10 років, пише Освіторія з посиланням на журнал School Effectiveness and School Improvement.

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"Результати дослідження показали, що під час читання книг, діти набувають мовні навички, які покращують і математичні здібності. Вчені провели серію тестів серед дітей у віці від трьох до п’яти років, оцінюючи те, наскільки добре ті вміли говорити, а також справлятися з різними логічними задачами", – йдеться в повідомленні.

Коли всім дітям виповнилося по 12-13 років, вчені провели повторні тести і підвели підсумки експерименту, порівнявши статистику.

Так, дослідження показало, що вплив книг на дітей був приблизно однаковим незалежно від рівня достатку, соціального стану, статі дитини, типу сім’ї та інших факторів.

Дитина

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Освіта.UA

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Теми
школа Батьки і діти
Теги
школа діти книги
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