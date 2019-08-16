Читання змалечку позитивно впливає на успішність дитини в школі - дослідження

Діти успішніше навчаються в школі та досягають більших успіхів, ніж їхні однолітки, якщо їм у ранньому дитинстві батьки читали книги.

Такого висновку дійшли вчені з університету Бамберга, які спостерігали за життям 200 дітей в Німеччині протягом 10 років, пише Освіторія з посиланням на журнал School Effectiveness and School Improvement.

"Результати дослідження показали, що під час читання книг, діти набувають мовні навички, які покращують і математичні здібності. Вчені провели серію тестів серед дітей у віці від трьох до п’яти років, оцінюючи те, наскільки добре ті вміли говорити, а також справлятися з різними логічними задачами", – йдеться в повідомленні.

Коли всім дітям виповнилося по 12-13 років, вчені провели повторні тести і підвели підсумки експерименту, порівнявши статистику.

Так, дослідження показало, що вплив книг на дітей був приблизно однаковим незалежно від рівня достатку, соціального стану, статі дитини, типу сім’ї та інших факторів.

Дитина Освіта.UA

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