Читання без літер і серіали на уроках: двоє українських вчителів вразили незвичними підходами до навчання

Львівська вчителька Олена Гальвіцька і тернопільський педагог Василь Дяків вразили українців незвичними методиками навчання.

Гальвіцька працює у львівській школі №24 імені Марії Конопницької. Вона стала однією із 10 претендентів на здобуття національної премії Global Teacher Prize Ukraine. Учителька початкових класів практикує особливу методику, пише газета "Експрес".

"Я навчаю першачків читати без літер і букваря, використовуючи методику відомого педагога Якова Чепіги “Від тексту до букви”. Спершу вчителі вивчають із дітками букви, далі вчать складати їх – спершу у склади, потім – у слова. Але дитина сприймає світ цілісно, інтегровано, такий спосіб навчання для неї штучний і незрозумілий", – розповіла Гальвіцька.

За методом Чепіги дитина копіює слова “я”, “мама”, “тато”, дізнається, що вони означають, уже може їх прочитати і написати. Новий урок – нові слова. За цією методикою першачки починають читати через три місяці відразу цілими словами.

Олена Гальвіцька Газета "Експрес"

Василь Дяків увійшов до топ-50 номінантів премії Global Teacher Prize Ukraine.

Він викладає основи здоров’я та історію у Заліщицькій державній гімназії (Тернопільська область).

Аби зацікавити дітей, Дяків під час вивчення основ здоров’я використовує відеосюжети, освітні фільми, уривки серіалів, приклади із власного життя. На уроках історії вчитель використовує структурно-логічний підхід, щоб учні розуміли історичну послідовність і суть процесів.

"Мрію, щоб видали підручник з історії у формі коміксів. Певен, це буде дуже ефективний проект. Персоніфіковані історичні постаті діти запам’ятають швидше, аніж сухі факти", – додав педагог.

Школа НУШ

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