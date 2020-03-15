Чим зайняти дитину під час карантину: корисні ресурси

Тритижневий карантин у дитсадках і навчальних закладах, який оголосили для недопущення поширення коронавіруса, змусив працюючих українців думати над тим, чим зайняти дітей на весь цей час.
Хоч трохи полегшити завдання батькам вирішила користувачка мережі Олександра Говоруха. На своїй сторінці у Facebook вона поділилася посиланнями на цікаві ресурси з навчальними курсами.
"Давайте сіяти не паніку, а розумне і добре", – написала жінка.
Зокрема, Говоруха зібрала добірку онлайн-курсів для молодших школярів, підлітків і навіть декілька ресурсів для дорослих. Серед них є україно- й англомовні, платні та безкоштовні.
Україномовні ресурси:
Математика, українська мова, для учнів 1-9 класів.
Для тих, хто переживає про перенесення пробних ЗНО.
Математика – платний ресурс.
Математика українською. Російською є фізика, література, історія.
Кейс-уроки з різних предметів, платний ресурс.
Багато курсів – і для старшокласників, і для вчителів.
Для першачків, генератор прописів, математика, логіка.
Понад 100 вправ на різні навички, від оволодіння клавіатурою до арифметики, читання, природи, абетки Брайля тощо. Працює на комп'ютерах і планшетах.
Вправи з читання, математики, логічні ігри. Поділено за класами.
Ресурс присвячений математиці, є розподіл за класами.
Mozabook – прекрасний ресурс, де є електронні книги. І круті експлейнери українською мовою від того, як працює серце до звідки беруться урагани. Платний.
Почитати чи послухати. Для старших класів.
Математика та фізика.
Для молодших школярів. Тут є пробна онлайн + платна версія.
Безкоштовний курс на період карантину.
Курс із визначення професії в ІТ для підлітків від GoITeens.
Гейміфікація у навчанні від EduGames.
Англомовні ресурси:
Математика, від елементарної арифметики до диференціальних рівнянь. Розділ для найменших із навчанням читанню. Хімія, Фізика, Біологія, Економіка. Шкільна програма та рівень університетів.
STEAM креативність.
Величезна підбірка різних проєктів від готування до біології, від ремонтування велосипеда до фотографії. Платний ресурс.
Смішний ресурс для вивчення основ малювання за допомогою різних інструментів (від 5до 12 років).
Збірка англійською, але все розраховано на тих, хто не вміє читати по картинках, можна розібратись.
Повчитися у Hogwarts.
Курси для підлітків та дорослих.
Водночас у коментарях під цим постом підписники подякували українці за корисну інформацію і теж почали ділиться посиланнями на ті курси для дітей, яких не виявилося в її добірці.
Коментарі українців
Facebook/Alexandra Govorukha
Коментарі українців
Facebook/Alexandra Govorukha
Коментарі українців
Facebook/Alexandra Govorukha
Як писав OBOZREVATEL, українці через коронавірус вчаться життя в новому форматі – коли на роботі переводять на віддалену працю, а розваги і тренування переходять у режим онлайн. Детальніше про те, чим можна зайняти себе, не виходячи з дому, – читайте в нашому матеріалі.
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