Чим зайняти дитину під час карантину: корисні ресурси

Тритижневий карантин у дитсадках і навчальних закладах, який оголосили для недопущення поширення коронавіруса, змусив працюючих українців думати над тим, чим зайняти дітей на весь цей час.

Хоч трохи полегшити завдання батькам вирішила користувачка мережі Олександра Говоруха. На своїй сторінці у Facebook вона поділилася посиланнями на цікаві ресурси з навчальними курсами.

"Давайте сіяти не паніку, а розумне і добре", – написала жінка.

Зокрема, Говоруха зібрала добірку онлайн-курсів для молодших школярів, підлітків і навіть декілька ресурсів для дорослих. Серед них є україно- й англомовні, платні та безкоштовні.

Україномовні ресурси:

Англомовні ресурси:

Водночас у коментарях під цим постом підписники подякували українці за корисну інформацію і теж почали ділиться посиланнями на ті курси для дітей, яких не виявилося в її добірці.

Коментарі українців Facebook/Alexandra Govorukha

Коментарі українців Facebook/Alexandra Govorukha

Коментарі українців Facebook/Alexandra Govorukha

Як писав OBOZREVATEL, українці через коронавірус вчаться життя в новому форматі – коли на роботі переводять на віддалену працю, а розваги і тренування переходять у режим онлайн. Детальніше про те, чим можна зайняти себе, не виходячи з дому, – читайте в нашому матеріалі.

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