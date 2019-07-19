Чим зайняти дитину на літніх канікулах: поради експертів

Одне з досліджень (2013 рік, США) показало, що 90% вчителів витрачають від трьох тижнів на повторення минулорічного матеріалу на початку нового навчального року. Тому експерти розповіли, чи варто і як батькам впливати на "літнє забування".

Як пише НУШ, дитячий лікар-психіатр, психотерапевт Тетяна Скрипник радить пам’ятати батькам, що дитина – не мішок, який треба постійно напихати знаннями.

"Потрібно показати дитині, який різноманітний навколишній світ. І робити це не тільки через екран смартфона чи комп’ютера. Так може бути, але це треба поєднувати з враженнями. Наприклад, відвідувати музеї, виставки, майстер-класи, подорожувати", – розповіла Скрипник.

Батьки також мають бути прикладом. Якщо дорослі не беруть до рук книжок або читають тільки пости у фейсбуці, не можна очікувати, що діти раптом візьмуться за читання.

Вчителька третього пілотного класу НУШ школи №35 Києва Галина Олещинська порадила вести "Щоденники літніх вражень". У них діти будуть замальовувати та описувати події свого життя на канікулах. Можна домовлятись зі школярами про те, що вони будуть читати 15-20 хвилин щодня. Але це за бажанням.

Якщо цього літа поїхати у справжню відпустку не вдасться – батькам радять з допомогою інтернету спланувати з дитиною майбутню чи податися у віртуальну. У мережі є безліч віртуальних 3D-турів, а кожне місто має свій історичний сайт.

Навчання дітей Cambridge.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL, опубліковано 5 навчальних Youtube-каналів українською.

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