Чим розважити дітей на карантині: топ-5 настільних ігор для всієї сім'ї

Щоб дітям швидко не стало нудно сидіти вдома, їхні дні під час карантину потрібно провести насичено та з користю. Тоді в допомогу батькам можуть прийти настільні ігри.

Таке дозвілля – це не тільки можливість допомогти дитині розвинути своє мислення, навчитися приймати рішення чи думати на кілька кроків вперед. Це ще й хороша нагода зібратися сім'єю і під час гри обговорити все те, на що не вистачало часу раніше. Тому Моя Школа OBOZREVATEL склала топ-5 цікавих і корисних настільних ігор.

Pandemic

За легендою гри, по всій земній кулі поширюються чотири небезпечних захворювання, поширення яких необхідно зупинити. Це буде нагода відповісти на всі питання дітей щодо коронавірусу. Спільними зусиллями гравці повинні відкрити ліки від усіх хвороб раніше, ніж пандемія охопить весь світ.

У грі можуть брати участь від двох до чотирьох осіб, кожен з яких може виконувати одну з семи ролей – диспетчера, лікаря, вченого, дослідника, інженера, експерта з надзвичайних ситуацій і фахівця з карантину.

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Monopoly

Ціль гри – стати монополістом, довівши до банкрутства інших гравців. У класичній версії гравці скуповують ділянки землі і будують на них нерухомість – при проході по чужим ділянках потрібно платити орендну плату. Вона чудово розвиває математичні та логічні здібності. У грі можуть брати участь від 2 до 6 гравців.

Монополія Игровед

Scrabble

Це гра у слова, в якій можуть брати участь від 2 до 4 людей. Полягає в складанні взаємопов'язаних за принципом кросворду слів на ігровому полі. Слова утворюються за допомогою плиток із літерами з різною кількістю балів. Мета гри – набрати найбільшу кількість балів.

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Uno

У грі беруть участь від 2 до 10 людей. Кожен гравець повинен отримати на початку партії 7 ігрових карт. Основна мета – першим позбутися від карт і по можливості перешкодити іншим гравцям.

Уно Мосигра

Батискаф

Кожен гравець повинен опуститися на глибину і підняти на поверхню підводний човен. Ігрове поле являє собою океан в розрізі. Кожен гравець вибирає батискаф певного кольору і розташовує його на поверхні.

Гравці прораховують, куди необхідно відправити батискаф, щоб набрати найбільшу кількість очок. Для цього потрібно швидко реагувати, бачити свою вигоду і вміти діяти в команді.

Батискаф YouTube Веселая наука

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Сергій Притула назвав топ-6 цікавих книг для школярів.

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