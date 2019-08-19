Чим годують дітей: Гройсман показав меню "Нового шкільного харчування"

Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман показав, як виглядає меню "Нового шкільного харчування", яке діє у понад 1000 українських шкіл, і похвалився успіхами впровадженого нововведення.

Відео страв глава уряду оприлюднив у Twitter. За його словами, уже понад рік в Україні реалізовується програма оновлення харчування у школах.

"Сьогодні побачив меню "Нового шкільного харчування". Просто, поживно, а головне – смачно. За цими рецептами годують учнів понад 1000 українських шкіл. План максимум – ввести цю систему в усіх школах", – розповів Гройсман.

Відео з меню "Нового шкільного харчування" можна переглянути за посиланням.

Слід зазначити, що з нового навчального року 2019-2020, 1 вересня, за стандартами Нової української школи навчатиметься 1 млн дітей. У розвиток НУШ вже інвестовано 7 млрд грн.

Нове шкільне харчування Скріншот

Нове шкільне харчування Скріншот

Володимир Гройсман Скріншот

Харчування Львівський портал

Як повідомляв OBOZREVATEL, опубліковано основні поради, як правильно харчуватися школярам.

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