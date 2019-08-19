Головна Новини
Мова Язык
Головна Блоги

/ Новини Моя Школа

Чим годують дітей: Гройсман показав меню "Нового шкільного харчування"

1.3т Читати матеріал російською

Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман показав, як виглядає меню "Нового шкільного харчування", яке діє у понад 1000 українських шкіл, і похвалився успіхами впровадженого нововведення.

Відео страв глава уряду оприлюднив у Twitter. За його словами, уже понад рік в Україні реалізовується програма оновлення харчування у школах.

Новини
Як наше харчування впливає на розвиток раку?

"Сьогодні побачив меню "Нового шкільного харчування". Просто, поживно, а головне – смачно. За цими рецептами годують учнів понад 1000 українських шкіл. План максимум – ввести цю систему в усіх школах", – розповів Гройсман.

Відео з меню "Нового шкільного харчування" можна переглянути за посиланням.

Слід зазначити, що з нового навчального року 2019-2020, 1 вересня, за стандартами Нової української школи навчатиметься 1 млн дітей. У розвиток НУШ вже інвестовано 7 млрд грн.

Нове шкільне харчування

Нове шкільне харчування

Скріншот

Нове шкільне харчування

Нове шкільне харчування

Скріншот

Володимир Гройсман

Володимир Гройсман

Скріншот

Харчування

Харчування

Львівський портал

Як повідомляв OBOZREVATEL, опубліковано основні поради, як правильно харчуватися школярам.

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!

Читайте всі новини по темі "школа" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
школа
Особа
Володимир Гройсман
Місце
Україна
Теги
школа харчування
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
2
Смішно
1
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані